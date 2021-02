Apple, investigada por el botón que lanzó en 2019 de 'Sign in with Apple'

Como seguramente ya sabéis, siempre que nos damos de alta en una nueva página web, de noticias, un servicio en la nube o cualquier otra, nos dan la oportunidad de hacerlo a través de un usuario, que normalmente es una dirección de correo electrónico, y una contraseña. Ese sería el método tradicional, aunque en los últimos años han proliferado otros que simplifican esos procesos porque nos permiten hacerlo con nuestras cuentas de Google, Facebook, etc. con un solo clic.

Apple, consciente de que estaba perdiendo algo de terreno frente a los otros gigantes de la tecnología, decidió sacar su propio botón de inicio de sesión rápido gracias a nuestra ID de Apple, lo que permitió a los de Tim Cook entrar a competir contra Google, Facebook, etc. Esto ocurrió en el año 2019, cuando en la WWDC del mes de junio fue desvelada esa nueva manera de iniciar sesión en internet.

Dos años disponible, y llegan los problemas

Así las cosas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha puesto en su punto de mira este botón de 'Sign in with Apple' por ser "anticompetitivo" con otras marcas de teléfono, algo que estaría obligando a los usuarios que hacen uso de él a mantenerse siempre dentro del ámbito de influencia de los de Cupertino y no abandonar nunca sus productos y servicios.

Según las autoridades federales de los EE.UU., este botón que permite ocultar los datos personales a ojos de la aplicación, o página web en la que nos damos de alta, hace que quienes lo usan sean cada vez más prisioneros del ecosistema de Apple, tanto en lo que tiene que ver con los dispositivos que venden, como con los servicios extra que ofertan a través de ellos, como son las tiendas de aplicaciones, juegos, música, películas, libros, etc.

Tim Cook en la Keynote del WWDC 2019 | Apple

Lo cierto es que mientras en el caso de Google y Facebook es muy normal tener cuenta en sus plataformas y usarlas indistintamente desde un teléfono con iOS o Android, en el caso de las ID de Apple no es muy común que los usuarios sin iPhone cuenten con uno de estos perfiles. Aunque del mismo modo podríamos entender lo que ocurre con el OS móvil de los de Mountain View, donde es obligatoria una cuenta de Gmail para iniciar el proceso de configuración de un smartphone con Android.

Sea como fuere, esta nueva vía abierta alrededor del botón de 'Sign in with Apple' parece encuadrarse dentro de un contencioso mayor que tiene a empresas como Epic Games y Spotify intentando demostrar las prácticas monopolísticas y rígidos controles que se llevan a cabo sobre los desarrolladores, que muchas veces deben sacrificar parte de un beneficio económico que acaba en manos de los de Cupertino.

Precisamente, mayo parece ser el mes en el que tanto Epic Games (creador de Fortnite) como Apple se acaben viendo las caras en los tribunales tras la duras acusaciones vertidas por el desarrollador de videojuegos alrededor de las comisiones que se pagan en la tienda de aplicaciones de iOS. Un 30% que se antoja para muchos un obstáculo insalvable con el que hacer rentables sus creaciones. Cantidad que, en algunos casos, acaban repercutiendo en el usuario, que termina desembolsando más dinero comprando en la tienda de Apple que si adquiere esos productos o servicios en sus páginas oficiales de internet.