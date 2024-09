Apple y Google tendrán que pagar multas millonarias tras perder sus batallas legales contra Europa

Las grandes tecnológicas cada vez lo tienen más difícil para aplicar sus modelos de negocio tal y como fueron concebidos en un principio. Al igual que el Internet gratis se acabó hace mucho tiempo, y ahora prácticamente se cobra por todo en la red, las grandes tecnológicas están viviendo esto también en sus carnes, y están viendo cómo se esfuman parte de sus beneficios por prácticas que de un tiempo a esta parte ya no están bien vistas, sobre todo en Europa. Y es que tanto Apple como Google ha perdido sus batallas y tendrán que abonar multas y devolver grandes importes de miles de millones de euros.

Apple tendrá que devolver la “ayuda” de Irlanda

Margrethe Vestager, ha dado su último golpe a las grandes tecnológicas, en su particular cruzada contra sus custionables prácticas. Tanto Apple como Google tienen que afrontar el pago de importantes multas, que ya se habían recurrido en el momento de haber sido impuestas a ambas tecnológicas. Ahora se confirman estas multas y no tendrán otra opción que abonar miles de millones por ello. En el caso de Apple, tendrá que devolver a Irlanda los 13.000 millones de euros que dejó de pagar en impuestos en su momento, por la particular relación de los de Cupertino con el gobierno irlandés.

Desde Europa entienden que Irlanda ayudó a Apple por esa fiscalidad ventajosa, que ahora se entiendo ilegal. Ahora todo ese dinero se tiene que reembolsar a este país. Estas ayudas afectaron a las sociedades de Apple en un largo periodo de tiempo, comprendido entre los años 1991 y 2014, y aunque Apple había ganado parcialmente el litigio tras el fallo del Tribunal General europeo, finalmente ha sido el TJUE ha sido el que ha anulado este fallo y por tanto obligar a Apple a abonar esos 13.000 millones de euros. Así que tendrá que abonar todo ese dinero que no tuvo que pagar durante aquel periodo en el que esta suma se consideraba como ayuda del Estado.

Multa para Google

En este caso los de Mountain View han sido multados con 2.400 millones de euros por sus prácticas para favorecer a sus propios servicios en la comparación de productos. Estas prácticas han sido miradas con lupa por parte de Europa en diferentes negocios de Google, donde su ingente tamaño ha sido tildado en muchas ocasiones como un monopolio, que ha actuado como tal.

En este caso la multa se remonta al año 2017, y tras el recurso de Google, el TJUE ha confirmado la multa impuesta entonces y que asciende a esos 2.400 millones de euros. Así que ahora Google tendrá que abonar esa multa tras perder los recursos presentados tanto por la empresa entonces como por su matriz Alphabet.

Esta posición dominante de Google a juicio de Europa ha sido explotada de manera abusiva, y es ese matiz el que ha confirmado la multa, ya que la justicia europea entiende que la posición dominante como sí no es ilegal, pero sí lo es ese uso abusivo de ella en beneficio propio. Una posición que ha servido para discriminar a otros productos de la competencia y que por tanto no ha sido utilizada de manera equilibrada para que sus oponentes cuenten con las mismas oportunidades en el mercado.