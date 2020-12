Apple y Google eliminan "X-Mode", una herramienta de seguimiento ¿con vínculos gubernamentales?

Es lógico pensar que cuando toda nuestra vida está prácticamente digitalizada, los datos sobre todo lo que hacemos, dónde, cuándo y con quién, se convierten en objetivo tanto de empresas que quieren vendernos algo, como de aquellos que, con peores intenciones, se acercan a personas que ocupan cargos de especial privilegio. Ya os contamos ayer cómo un malware iraní, RANA, se había desarrollado precisamente para infiltrarse en los dispositivos de personalidades de relevancia, por lo que es lógico pensar que otras agencias gubernamentales de todo el mundo podrían caer en la misma tentación de saber qué hacemos.

Y la liebre acaba de saltar alrededor de X-Mode, una herramienta de seguimiento de ubicación que recopila datos de aquellos dispositivos en los que termina instalada y que tiene como objetivo servir de base para maximizar la inversión publicitaria de las empresas. Un SDK (kit de desarrollo) que no es muy diferente, por ejemplo, de lo que hace Facebook a diario con sus apps pero que ha despertado especial recelo ya que ha sido vinculada con agencias gubernamentales de los EE.UU.

FBI | EFE

La reacción de Apple y Google a las informaciones de TWJ ha sido fulminante y ambos gigantes tecnológicos han procedido a vetarla por completo pidiendo a cualquiera que trabaje con ella que deje de utilizarla. Y no se han conformado con esa decisión ya que a la vez que la tachaban de la lista de SDK permitidos, tanto en dispositivos iOS como Android, también invitaban a todas las empresas que se aprovechan de ella a cambiar de solución tecnológica de manera inmediata.

Relaciones de seguridad nacional y sobre la pandemia

Este pequeño escándalo se ha producido a partir de las investigaciones que está llevando a cabo un senador de los EE.UU. con el objetivo de conocer cómo se venden los datos de ubicación de los usuarios a las diferentes fuerzas políticas. En ella se viene a confirmar que a través del código que X-Mode introduce en las aplicaciones de sus asociados es capaz de recoger todo tipo de datos sobre la actividad de un usuario que, más tarde, habrían terminado en manos de contratistas que tienen relación con el Gobierno de los EE.UU. y que trabajan, sobre todo, en temas relacionados con la seguridad nacional y la actual pandemia de coronavirus.

La decisión de Apple y Google va dirigida, sesencialmente, a esas empresas que utilizan el software de X-Mode Social Inc. para conseguir los datos de sus usuarios, y que han recibido una comunicación por la que se les insta a buscar una alternativa en los próximos 30 días. De no eliminar esa parte de su software, las apps serán eliminadas de las tiendas digitales de iOS y Android y no estarán disponibles para volver a descargarse.

Lógicamente, desde X-Mode no están muy contentos con la decisión y han declarado que "una prohibición del SDK de X-Mode tendría implicaciones más amplias en el ecosistema, considerando que X-Mode recopila datos de aplicaciones móviles similares a la mayoría de los SDK de publicidad [...] Apple y Google [establecen un] precedente que puede determinar la capacidad de las empresas privadas para recopilar y utilizar datos de aplicaciones móviles".