Los años en que Prince le dio la espalda a Spotify, YouTube y Apple Music

El anuncio del artista, que falleció a la edad de 57 años, entonces causó un gran revuelo en una industria que veía la música en streaming como el salvavidas a la piratería. Sus fans también lamentaron la decisión de Prince de darle la espalda a las principales plataformas online.

LA ÚNICA CANCIÓN EN SPOTIFY

Sin embargo, a finales de julio, rectificó, a medias, y sí lanzó su single 'Stare' a través de Spotify. De hecho, hoy los fans del artista pueden acceder a ese tema como la única canción que permanece en el catálogo de la plataforma sueca. Todo lo que era internet no parecía ser de su agrado.

No en vano, ya en 2014 había optado por cerrar sus cuentas en Twitter o Facebook. Incluso ordenó eliminar sus vídeos oficiales de YouTube. Cambiante, luego regresó a su actividad en las redes sociales, pero no a la plataforma de vídeos de Google. Todo lo que hoy circula por YouTube no son vídeos autorizados.

En Apple Music tampoco se puede encontrar su discografía. El cantante se negó a compartir su música ahí, al igual que otros artistas como Taylor Swift. Prince lanzaba así un mensaje. No estaba de acuerdo con los sistema de retribución de dichos servicios.