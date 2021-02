Amazon “vigilará” a sus repartidores con cámaras equipadas con inteligencia artificial

Comprar en Internet se ha convertido en algo cotidiano para cada vez más españoles. Sobre todo desde que irrumpió la pandemia y generalizó el distanciamiento social. Amazon ha sido una de las grandes beneficiadas, con un número importante de repartos a diario en todo el planeta, que se entregan a través de diferentes repartidores. Unos repartidores que el 99,9% de las veces tienen un comportamiento ejemplar, y que en muchas ocasiones destaca por su cordialidad y buen hacer. Pero lógicamente como en todo también hay ovejas negras a las que hay que seguir muy de cerca. Y eso es lo que va a hacer Amazon con unas nuevas cámaras que está comprando, y que están equipadas con inteligencia artificial, precisamente para poder detectar comportamientos anómalos entre sus repartidores.

Plataforma “Driveri” para controlar los movimientos de los repartidores

La empresa Netradyne será la encargada de vigilar a los repartidores, aunque no de la manera que esperamos. Porque lo que quiere controlar Amazon sobre todo es la manera en la que estos repartidores conducen sus vehículos de reparto, y descubrir cuáles de ellos se saltan las normas básicas cuando están en ruta. A nadie se le escapa que algunos transportistas van al límite en sus desplazamientos, sobre todo presionados por los plazos de entrega de un alto número de paquetes. Lo que se quiere evitar es precisamente esa imagen de algunos repartidores, que al final también es extensible a la propia tienda y se asocia con ella.

Furgoneta eléctrica de reparto de Amazon | Amazon

El equipo constará de cuatro cámaras de resolución HD en cada vehículo de reparto, que vigilará el comportamiento del conductor y la marcha de la propia ruta. No solo se trata de que los conductores tengan un mejor comportamiento al volante al saberse vigilados, sino que también buscarán que esta herramienta sirva también para aumentar la seguridad en carretera, recibiendo alertas en tiempo real para una conducción segura. Aunque al propio conductor no se le va a grabar, estas cámaras equipadas con inteligencia artificial van a poder detectar diferentes situaciones de la conducción. Como por ejemplo no detenerse cuando deben, acelerones injustificados, una conducción distraída, así como los frenazos o no colocarse el cinturón de seguridad.

¿Más presión para los conductores?

Con estas nuevas cámaras inteligentes no solo se aumentará el control sobre los conductores, sino también el estrés que puedan sufrir al sentirse vigilados. Según ha podido recoger The Information, la amenaza de un veredicto negativo por la conducta de un conductor, y producida por una mala percepción de la inteligencia artificial, podría llevar a muchos conductores a sentirse aún más estresados al volante. Así que Amazon tendrá que tratar este tema con mucha cautela, ya que una herramienta pensada para mejorar el desempeño de los conductores podría volverse en su contra, y meterles más presión, hasta el punto de empeorar su conducción. Sea como fuere, es algo que están haciendo otras compañías de logística, aunque no en el volumen que se propone Amazon, que hasta ahora solo ha implementado medidas similares en los transportes de larga distancia.