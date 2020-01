En los últimos años estamos asistiendo a una total transformación de los medios de pago, no solo online, sino sobre todo en las tiendas físicas. Muchos de nosotros ya no utilizamos la tarjeta, sino que acercamos el móvil al datáfono sin necesidad tan siquiera de mostrar nuestro documento de identidad, porque se realiza todo a través del NFC del terminal. Amazon no solo vende en Internet, sino que en algunos países cuenta con tiendas físicas. Unas tiendas desde las que se ha estado experimentando con el pago mediante las manos desde hace meses, como en las de Whole Foods, pero nuevas informaciones apuntan a un avance en el desarrollo de esta tecnología que nos avanza cómo podría funcionar.

Pagar con la palma de tu mano, ¿Cómo?

Como os decíamos, no es la primera vez que escuchamos algo por el estilo, sino que ya el New York Post adelantaba el pasado mes de septiembre que la firma de Jeff Bezos estaba explorando un nuevo sistema de pago que permite identificarse con la mano. En un nuevo informe de The Wall Street Journal se apunta a que la firma sigue adelante con este método y lo está perfeccionando para un uso masivo. De hecho este método de pago no estaría limitado a su cadena de alimentación Whole Foods, sino que se extendería a otros muchos negocios que utilizan a diario este tipo de pagos de manera masiva con sus clientes.

Prime Day de Amazon | Prensa de Amazon

Según esta fuente, toda la información de la tarjeta de crédito o débito utilizada para pagar estaría “almacenada” en la palma de la mano. Y no nos referimos físicamente, sino que sería la fisionomía de nuestras manos la asociada al método de pago elegido por el cliente. Según estas informaciones, este método podría incluir el uso de la tarjeta de crédito física, y un posterior escaneo de la palma de la mano para confirmar nuestra identidad a la hora de pagar, por lo tanto sería algo así como la alternativa a nuestro documento de identidad. Amazon ya estaría colaborando para sacar adelante este método de identificación con grandes empresas del sector financiero.

Como es Mastercard, mientras que otras como JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. y Synchrony Financial están interesadas en el uso de esta tecnología. Todos los datos de las transacciones y clientes que realicen los pagos de esta manera se guardarán en la nube de Amazon. De tal manera que a cambio la compañía podrá ofrecer publicidad mucho más precisa para sus clientes en base a sus compras reales. El escaneo de la mano es una tecnología ya presente en algunos dispositivos, como smartphones, es el caso del LG G8s ThinQ, el teléfono de los coreanos que podemos controlar sin tocar y que puede escanear las venas de la mano para identificarnos. Así que no hablamos de un método de pago exclusivo de las tiendas de Amazon, sino de una pasarela de pago más basada en el escaneo de las palmas de la mano.