Amazon Fresh se estrena en España: miles de productos frescos con entrega el mismo día

Sin duda la pandemia ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha y era irreversible, como es el del aumento de la compra online hasta llegar a máximos históricos. Una compra en Internet que cada vez tiene más peso cuando comparamos con el canal retail presencial. La imposibilidad de hacer la compra normalmente en muchos lugares por las restricciones nos está llevando a optar cada vez más por comprar en Internet, incluso los productos más frescos. Y para hacer frente a la creciente demanda tenemos un nuevo actor en el mercado, como es Amazon, que lanza ahora su servicio “Fresh” basado en la venta online de productos frescos. Esta es la evolución de Amazon Pantry, el anterior servicio de la tienda que cerró poco después del comienzo de la pandemia.

Inicio de las operaciones en Madrid, próximamente en Barcelona

El objetivo de Amazon es el de poder ofrecer miles de productos frescos con entrega inmediata en el mismo día. O lo que es lo mismo, hacer la compra del súper o del mercado del barrio sin moverse del sofá. Este servicio viene a mejorar lo que en su día era Pantry, ofreciendo muchos más productos y sobre todo una entrega casi inmediata de los productos. De esta forma Amazon competirá directamente con otros gigantes de la distribución en España, como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, LIDL o Aldi.

Amazon Fresh | Amazon

Aunque lógicamente no va a tenerlo sencillo, va a ofrecer envíos gratis en pedidos por encima de 50 euros, por lo que si decidimos hacer la compra semanal con este servicio no vamos a tener que pagar nada adicional, y además lo tendremos en el mismo día en casa. Amazon Fresh se estrena de momento en Madrid, en algunas zonas, pero Amazon asegura que en las próximas semanas el servicio llegará a Barcelona, y a lo largo de 2021 esperan que se extienda por toda España. Desde luego si Amazon consigue hacer las entregas en el mismo día y hacerlas con productos verdaderamente frescos, es difícil que no tenga éxito en los tiempos que vivimos. Pero aunque es un negocio ganador en su génesis, todo va a depender sin duda de que la ejecución de los pedidos sea la esperada por los clientes.

Entre el catálogo de productos de Fresh encontramos todo lo que podríamos ir a buscar el supermercado. Como frescos y refrigerados, lácteos y huevos, productos Bio, desayunos, congelados, bebidas, hogar, cuidado personal, bebé o repostería. Veremos qué acogida tiene el servicio, evidentemente si no es más rentable y cómodo a los usuarios utilizar esta opción lo va a tener difícil. Todo dependerá de que las entregas sean perfectas y con productos realmente frescos. Si es así, su competencia debería estar preocupada, porque ya sabemos que Amazon lo hace todo a lo grande. Veremos cómo evoluciona este nuevo negocio de Amazon, y si terminará llegando también a núcleos de población más apartados, ahí es donde realmente podrá demostrar si es una alternativa real al súper del barrio o de la calle principal.