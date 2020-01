La versión web de WhatsApp se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchos de nosotros a la hora de comunicarnos desde nuestro ordenador. Con ella podemos reproducir las mismas conversaciones que habitualmente mantenemos desde la aplicación móvil, la original. Esta poco a poco se va integrando mejor en los distintos navegadores, y hoy nos hemos fijado en una novedad que ha llegado a Google Chrome, que nos permite controlar de una manera diferente los contenidos multimedia, como por ejemplo las notas de voz de WhatsApp, o los vídeos que recibimos. Así podemos controlar ahora estos contenidos.

Una novedad de Chrome que disfrutarás con más webs

La última actualización de Google Chrome nos permite controlar los contenidos multimedia que reproduzcamos en el navegador desde cualquier pestaña. Algo realmente útil en un gran número de ocasiones. Con la nueva función vamos a poder acceder rápidamente a esos controles, independientemente del lugar donde nos encontremos dentro del navegador. Y todo gracias a un icono que ahora aparece en el navegador solo en ese momento en que es necesario. Este nuevo icono con el aspecto de una nota musical aparecerá ahora en la esquina superior derecha de la pantalla, junto al icono de la cuenta de Google.

Controlando una nota de voz en la parte superior derecha | Tecnoxplora

Aparecerá siempre que estemos reproduciendo un vídeo o audio en el navegador. Por ejemplo, mientras estamos escuchando una nota de voz en WhatsApp veremos cómo aparece ese icono en esta esquina de la pantalla. Solo hay que pulsar sobre él para poder pausar la reproducción. Este botón se muestra ahora sobre una pastilla de color verde WhatsApp sobre el que podemos controlar los diferentes contenidos, ya sean vídeo o audios. Pero podemos utilizar esta nueva función también con otros contenidos. Por ejemplo, si estás viendo un vídeo en YouTube, va a aparecer el mismo icono en la parte superior derecha de la pantalla, y cuando lo pulsemos en la pastilla se verá además una imagen previsualizando el contenido que estamos controlando, para verlo en su contexto.

Con una previsualización de YouTube | Tecnoxplora

Mientras no haya un contenido en reproducción no aparecerá este icono en la parte superior derecha de la pantalla, esa es la clave a tener en cuenta, ya que el resto de veces no te encontrarás con ese icono al no tener ningún contenido en reproducción. Esto podemos disfrutarlo de momento en la versión beta de Google Chrome, que como el resto de programas beta suele funcionar perfectamente, a falta de ciertos fallos que pueden aparecer normalmente durante su ejecución, peor lo normal es que puedas utilizar Chrome normalmente en su versión beta, sin más problema. La primera vez que puedas utilizar este nuevo control verás una pastilla de color azul que te mostrará el mensaje de que ya puedes utilizar esta nueva función dentro de Chrome. Sin duda es una forma mucho más cómoda de poder controlar los contenidos de la web sin tener que estar cambiando constantemente de una pestaña a otra.