Internet ha puesto patas arriba el mundo en los últimos años. No solo por cuestiones tan banales como el comercio, o nuestros hábitos de lectura y consumo de ocio digital, sino también por el de las leyes. El de la persecución de los delitos que obligan a las fuerzas de seguridad, en muchas ocasiones, a operar al borde mismo de la legalidad que defienden.

El problema es que esa legalidad no está muy clara y con cada nuevo descubrimiento se va modificando, adaptando su alcance allí donde los derechos de los ciudadanos colisionan con el interés público y la seguridad de un país. Y es aquí donde entra la aprobación de una iniciativa legislativa vinculada a la "Ley Patriota" de los EE.UU. que permitirá a las agencias policiales, como el FBI o la CIA, acceder al historial de navegación de cualquier usuario sin necesidad de una orden judicial en la mano.

El historial de búsqueda de los estadounidenses queda a merced de los anunciantes | barnimages en Flickr bajo licencia CC

Obviamente, esta medida afecta solo al territorio de los EE.UU., aunque con las fronteras tan difusas que existen en la red hay que andar con mil ojos no sea que un buen día seamos etiquetados como "enemigos de la seguridad nacional", por lo que esperemos que nadie tenga la tentación de mirar en otras aguas que no sean las propias. Al fin y al cabo, y al menos en lo que concierne a Europa, tenemos un sistema mucho más garantista y protector de los datos de los usuarios y sus derechos frente a injerencias no permitidas a nuestra privacidad.

¿Un golpe a la privacidad de los internautas?

Así lo consideran muchos medios y colectivos de EE.UU., que ven en la aprobación de esta iniciativa alrededor de la famosa "Ley Patriota" un "gran golpe a la privacidad de los ciudadanos", que permitirá a todos cuerpos policiales tener acceso a los historiales de nuestro navegador sin que medie una orden judicial. Algo que, al menos hasta ahora, era la última barrera de protección de los internautas ante una presumible actuación discrecional por parte de agencias tan poderosas como la CIA o el FBI.

De todas formas, algunos colectivos apuntan a que el problema radica directamente en la llamada "Ley Patriota" (aprobada en 2001 tras los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York) para la que algunos, como en el caso de Evan Greer, subdirector de Fight For The Future, creen que debería "derogarse en su totalidad, incendiarse y enterrarse en el suelo. Es una de las peores leyes aprobadas en el siglo pasado, y no hay evidencia de que los programas de vigilancia masiva que permite hayan salvado una sola vida humana".

vvLa redacción del texto de la sección 215 de la "Ley Patriota" afirma claramente que el FBI, y otras agencias policiales, podrán requerir a al proveedor de internet del usuario para solicitar todos sus datos de navegación "sin mostrar ninguna causa" en contra. Como siempre, existen alternativas para no dejar rastro cuando navegamos por internet, no tanto porque debamos esconder lo que hacemos en la red, como un símbolo de resistencia ante lo que muchos consideran un abuso.