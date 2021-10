Se acabaron las búsquedas por páginas, Google apuesta por el scroll infinito

No hay ninguna duda de que, pese a la diversidad de buscadores que existen en Internet, Google es el más usado por diferencia. Esto no se debe únicamente a meras cuestiones estéticas, sino que tiene que ver con sus algoritmos de búsqueda, los cuales son mejores que los de otros navegadores. Hacia bastante tiempo que el buscador de Google no sufría ningún cambio, pero esto es algo que hoy ha cambiado. Google ha eliminado las páginas de búsqueda para sustituirla por un scroll infinito.

Esto significa que cuando realicemos una búsqueda en Google y lleguemos hasta el final no nos encontraremos con la clásica numeración por páginas de antes en ordenadores ni con la pestaña de ‘Ver más’ en dispositivos móviles. En su lugar los contenidos irán apareciendo a medida que continuemos bajando. De ahí que el scroll sea infinito. Parece que Google ha querido convertir su buscador en algo similar a lo que hacen las redes sociales más populares de Internet, como Instagram o Twitter.

La empresa ha anunciado que, por el momento este cambio solo afecta a búsquedas en inglés en teléfonos móviles en Estados Unidos. Aún se desconoce cómo puede afectar esto a los anunciantes, por lo que habrá que esperar hasta que Google muestre más información al respecto.

Desde Google afirman que el objetivo de esta nueva medida es ofrecer que la navegación por el buscador sea “más fluida e intuitiva”. Lo que se pretende es que el usuario no tenga que navegar a través de las distintas páginas, sino navegar continuamente sin tener que pulsar en ningún lado y que vuelva a cargar la página de nuevo.

Qué ocurrirá con el posicionamiento

Como hemos mencionado anteriormente, la búsqueda de Google consistía en una primera página donde aparecían los enlaces mejor posicionados y donde en la zona inferior podíamos ir cambiando de página para descubrir más y más contenido. Esto próximamente dejará de existir, aún se desconoce a ciencia cierta la fecha exacta en la que se producirá el cambio de paradigma, pero esto es algo que preocupa a muchos usuarios.

El objetivo de lograr un buen posicionamiento era aparecer entre los primeros resultados de búsqueda. Con esta modificación todos los resultados aparecerán en una única página infinita. Google afirma que ahora al realizar una búsqueda de una pregunta amplia y abierta se mostrarán “toneladas de opciones que no habías considerado”.

Habrá que esperar para ver qué cambios conlleva esta medida para la publicidad. Si bien es cierto que existe mayor libertad para colocarla entre los distintos resultados, pero el problema se encuentra en cómo funcionarán los algoritmos con este cambio. Colocar contenido en base a unos algoritmos en un feed infinito y personalizado para cada usuario puede generar un caos en el buscador. Por lo que habrá que ver cómo se adapta Google a este nuevo cambio. Recordamos que de momento esta funcionalidad solo se encuentra disponible en los dispositivos móviles de Estados Unidos, Google no ha dado información sobre cuándo llegará a otros países, entre los que se incluye España, así que toca estar atentos.