Xiaomi sorprende con un aire acondicionado inteligente a precio de derribo

Xiaomi no para el ritmo de presentaciones. El fabricante asiático presume de un catálogo sorprendente y que no para de crecer con más incorporaciones. Pero hoy no te vamos a hablar de su familia de teléfonos, sino de un aire acondicionado con un precio de lo más atractivo.

Han sido los compañeros de ADSLZone los que se han hecho eco del lanzamiento de este nuevo aire acondicionado de Xiaomiy que, bajo el nombre de Mijia 3HP, promete ofrecer un rendimiento a la altura a un precio comedido.

¿Sus principales armas? Es capaz de enfriar una estancia en tan solo 40 segundos, y en 80 segundos la puede calentar, ya que el aire acondicionado Xiaomi Mijia 3HP incorpora una bomba de calor.

Todos los detalles del nuevo aire acondicionado de Xiaomi

Hay varios detalles de lo más interesantes. Por ejemplo, este aire acondicionado Mijia 3HP de Xiaomi cuenta con los mejores estándares en términos de eficiencia energética. Para ello, alcanza rendimiento de 4,17. Hablamos de la relación entre la energía que produce (en forma de refrigeración o calefacción) y la energía que consume.

Para que te hagas a la idea, por cada unidad de energía que el aire acondicionado consume (como electricidad), produce 4,17 unidades de energía en forma de refrigeración o calefacción. Así que su eficiencia energética está a la altura de los más exigentes.

Xiaomi Mijia 3HP | Xiaomi

Y lo más curioso tiene que ver con el hecho de que el motor de este aire acondicionado Xiaomi Mijia 3HP presume de una función de autolimpieza, además de los filtros habituales. Con ello, se eliminan ácaros y bacterias para ofrecer un entorno más limpio y seguro.

Lo mejor de todo, y como no podía ser de otra manera en un producto de Xiaomi, este aire acondicionado Mijia 3HP cuenta con inteligencia artificial. Esta IA se encargará de calibrar diferentes ajustes para mejorar su eficiencia, además de ayudar en la tarea de autolimpieza.

Además, es compatible con el ecosistema de Xiaomi, por lo que vas a poder controlar hasta el último parámetro desde el móvil.

Fecha de lanzamiento y precio del Xiaomi Mijia 3HP

Un equipo de gama alta y que tiene un precio de unos 820 euros al cambio ahora que está en promoción, y 957 euros cuando finalice. Hablamos de un producto muy premium y que deja claro que su relación calidad - precio es imbatible. Eso sí, de momento solo estará disponible en China, por lo que habrá que esperar a que anuncien su lanzamiento en Europa.