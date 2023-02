La Xiaomi Smart Band 8 está más cerca de lo que pensábamos, lanzamiento inminente

La firma china sigue trabajando duro para ofrecernos sus nuevos wearables, que son sin duda algunos de los más populares del mercado. A la cabeza de ellos se encuentra la Xiaomi Smart Band, que como sabéis es la pulsera inteligente más popular del mercado. Esta cuenta actualmente con su séptima generación en el mercado, y ya está a la espera de la octava, que podría llegar antes de lo que podríamos imaginar. Recordemos que el anterior modelo se presentó en el último día de mayo del pasado año, por lo que de lanzarse dentro de poco, se adelantaría bastante.

¿Cuándo va a ser oficial?

Pues bien, ya podemos hacernos una idea, porque ahora hemos conocido que la Xiaomi Smart Band 8 ha entrado en producción, en masa, lo que quiere decir que su lanzamiento está cerca, de lo contrario no tendría sentido invertir en la fabricación de estos dispositivos. Pero no solo eso, sino que en las últimas horas esta pulsera se ha dejado ver en las certificaciones junto a otro de los wearables de la marca, como es el Xiaomi Watch S2, concretamente en la certificación TDRA, que es la que viene a certificar los dispositivos que se comercializarán en los Emiratos Árabes, lo que quiere decir que está lista precisamente para poder dar ese paso.

Eso sí, no se espera que llegue junto a los nuevos Xiaomi 13, que se presentarán el próximo 26 de febrero, durante el MWC de Barcelona. Por tanto, sería más realista esperar una presentación durante el mes de marzo, como mucho a comienzos del mes de abril, pero nos inclinamos más por marzo. Esto tendría sentido de cara a una comercialización global, también en España, a finales del mes de mayo o comienzos de julio. Eso sí, de momento se conoce muy poco o nada de la nueva generación de esta popular pulsera. Y es que como hemos visto en anteriores generaciones los cambios podrían ser puntuales.

La Xiaomi Mi Smart Band 7 | Xiaomi

Uno de los probables es una pantalla más grande, algo más, así como una mejora en los sensores de la pulsera, para que estos sean mucho más precisos. Y por supuesto, la llegada de novedades a nivel de software, sobre todo a la hora de analizar nuestra actividad diaria, probablemente con más deportes y situaciones cotidianas analizadas. No hay que descartar también una conectividad más completa y potente, y por último, seguramente una mejora de la autonomía. Algo que se podrá conseguir con dos cosas, no solo una batería más grande, sino un procesador más eficiente y una mejor gestión de los recursos por parte del sistema operativo.

De lo que no se conoce nada es sobre una nueva generación del modelo Pro, que como sabéis se estrenó por primera vez el pasado año. Esta tiene un diseño más similar al de un reloj inteligente, y cuenta como gran novedad con GPS. Algo que no es de esperar que veamos en el nuevo modelo estándar, que como mucho mejoraría el Bluetooth, pero ese GPS es algo que se reserva sin duda a versiones más exclusivas de la pulsera, como lo será la Pro. Sobre el precio, no nos extrañaría que, con la trayectoria reciente de Xiaomi y la inflación, su precio de salida sea de alrededor de los 64,99 euros, cuando en su momento las primeras generaciones rondaban solo los 20 euros.