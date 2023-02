Xiaomi lanza un nuevo Stick 4K con mejoras puntuales

Los sticks para televisores se han convertido en una de las mejores alternativas para contar con una Smart TV en aquellas TV que no cuentan con estas funcionalidades. Pero también son la mejor manera de mejorar el rendimiento de nuestro televisor, si el software y el hardware de esta se ha quedado algo desfasado. Algo para lo que es perfecto el nuevo stick de Xiaomi, que nos ofrece una extraordinaria calidad de imagen y rendimiento. Se trata del nuevo Xiaomi TV Stick 4K, que recibe una nueva generación con mejoras puntuales, por lo que no deberíamos esperar una revolución ni mucho menos en este aspecto. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente mejora.

¿Qué es lo que cambia?

Pues bien, la nueva versión se ha presentado ahora en India, y es de esperar que llegue también a España muy pronto. Y es que los cambios son nimios, prácticamente inexistentes, ya que el hardware del stick es exactamente el mismo de su predecesor. Por tanto, la decepción es grande si lo que estamos buscando es más potencia o mejoras en el propio software. Y es que los cambios en este nuevo modelo se limitan al propio mando a distancia, que en esta ocasión cuenta con más botones que los de su predecesor.

Xiaomi TV Stick 4K | Xiaomi

La diferencia es que el mando a distancia ahora cuenta con cuatro botones de accesos directos a plataformas, en lugar de los dos que tenía el anterior modelo. Este nuevo modelo por tanto se caracteriza por unos cambios muy pequeños, y conserva el mismo hardware y software de su predecesor. De hecho, tan siquiera ha incorporado Google TV, que es el sistema operativo que ahora llevan los Chromecast nuevos y que se ha convertido para los de Mountain View en el referente a la hora de equipar a nuevos televisores inteligentes.

Si por tanto no han cambiado estas características, podemos asegurar que este nevo stick llega con un procesador Amlogic S905Y4 acompañado de 2 GB de memoria RAM, así como de 8GB de almacenamiento interno. Un stick que tiene conectividad Wifi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, así como Bluetooth 4.2. Esta capacidad del Wifi es esencial para poder reproducir vídeos de alta calidad, con resolución 4K. Tiene sonido compatible con Dolby DTS, así como puertos HDMI o un micro USB. Un stick que llega con el mismo sistema operativo que su predecesor, a priori, que es Android TV en su versión 11.

Por tanto es de esperar que no veamos en este modelo Google TV, un sistema operativo que es muy parecido, pero que es la evolución de Android TV, con un diseño más moderno, basado en Material You, y otras características mucho más interesantes. Un dispositivo con el que no solo podemos ver nuestros contenidos favoritos, sino también jugar, ya sea a títulos en la nube o a los propios juegos Android, al poder conectarle mandos Bluetooth. Este modelo se ha estrenado por unos 55 euros al cambio, veremos si llega a España, aunque no vamos a notar prácticamente la diferencia.