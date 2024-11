A Xiaomi no se le resiste nada y lanza este grifo con un original diseño

Hay que reconocerle a Xiaomi que es una de las empresas que más arriesga en el mercado, ya que a su cantidad ingente de nuevos lanzamientos cada año hay que añadirle la gran capacidad para introducirse en segmentos en los que normalmente no participan las empresas tecnológicas. Es el caso del producto que nos ocupa hoy, y que a diferencia de todos los que os traemos aquí no es inteligente, aunque sí muy ingenioso. Se trata de un mundano grifo para el lavabo, que tiene en su diseño modular uno de sus aspectos más atractivos.

Así es el nuevo grifo Xiaomi Mijia Basin Faucet N1

Como decimos, aquí no hay baterías que recargar, Bluetooth que conectar o apps con las que controlarlo remotamente, pero sí que hay un diseño diferente que propone una forma distinta de usar el lavabo. Este nuevo grifo llega con una función muy diferente, y es un segundo chorro que desde la marca denominan como fuente de agua, que básicamente impulsa un chorro de agua hacia arriba.

Xiaomi Mijia Basin Faucet N1 | Xiaomi

De esta manera obtenemos el mismo resultado que en esas fuentes que podemos encontrar en diferentes lugares públicos, donde bebemos de un chorro de agua impulsado hacia arriba. Obviamente además de este chorro superior cuenta con el tradicional chorro inferior de cualquier grifo en el mercado. Y por supuesto, podemos esperar los mejores materiales y acabados para poder sacarle partido a este grifo en el día a día.

Y es que cuenta con un filtro de nido de abeja que puede introducir aire en el chorro de agua para evitar que existan salpicaduras inesperadas mientras lo estamos utilizando. Un punto a su favor es que cuenta con un diseño desmontable que no necesita desmontar por completo el grifo, para poder limpiarlo y evitar que se puedan acumular bacterias en los rincones interiores del grifo, algo tristemente bastante habitual en este tipo de productos.

Además, su diseño ha sido concebido para ser utilizado con una sola mano, por lo que podemos usarlo cómodamente mientras nos lavamos las manos o los dientes y necesitamos agua para enjuagarnos. Según Xiaomi, la válvula de cerámica de alta calidad puede aguantar hasta un millón de usos en ciclos de apertura y cierre, por lo que se estima que podemos abrir y cerrarlo durante 100 veces al día y seguid disfrutándolo durante años, vamos, que es prácticamente irrompible según Xiaomi. Por supuesto, es un grifo resistente a la corrosión y la abrasión, por lo que ni las condiciones más adversas podrán deteriorarlo con facilidad.

Un grifo por tanto que no destaca por cuestiones tecnológicas, sino por su diseño exclusivo y doble funcionalidad, algo que es de agradecer en un campo en el que en occidente no solemos ser tan creativos, o al menos no es algo que interese tanto a los consumidores como en China, donde este tipo de diseños son más comunes. Eso sí, de momento este grifo solo se lanza en China, y no parece que vaya a salir de allí. En aquel país su precio además es bastante competitivo para la calidad y funciones que ofrece, de tan solo 25 euros al cambio, desde luego un precio muy atractivo.