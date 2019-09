La firma china no solo fabrica móviles, sino que cuenta con un enorme catálogo de dispositivos conectados, de lo que conocemos como el Internet de las Cosas. Ahora Xiaomi ha presentado dos nuevos dispositivos en forma de altavoz inteligente, con los que vamos a poder controlar todos los dispositivos conectados a nuestro alrededor. Dos nuevos altavoces que no tienen nada que envidiar tanto a los Amazon Echo como a los Google Home y de los que vamos a conocer sus características. A pesar de que sabemos que no llegarán aquí a España, ya que estos altavoces cuentan con un asistente de voz en chino.

Xiaomi presenta los XiaoAI Speaker y XiaoAI Speaker Pro

Con estos nuevos altavoces inteligentes Xiaomi mejora su apuesta por este segmento en pleno auge, sobre todo en China, donde hay un enorme mercado potencial, que ha llevado a la firma china Baidu a convertirse en el segundo fabricante de este tipo de dispositivos inteligentes a nivel mundial. Xiaomi ha lanzado dos nuevos altavoces, el XiaoAI Speaker, que es la versión estándar y el XiaoAI Speaker Pro que es la más equipada, la primera viene en color blanco y la segunda en color negro. Tienen un aspecto bastante similar al de los primeros Amazon Echo, con una forma cilíndrica.

XiaoAI Speaker | Xiaomi

En la parte superior cuenta con los controles de reproducción con un play/pause controles de volumen y el botón para silenciar el micrófono, como decimos, todo con un aspecto muy similar a los Echo. Pero su interior es lo que realmente nos importa, porque de su rendimiento depende la calidad de sonido del dispositivo. Este pude reproducir sonido de 360 grados para que se escuche perfectamente desde cualquier zona de una habitación, incluso más allá. Este sonido es compatible con DTS por lo que el sonido es de mucha calidad y llega nítido a cualquier rincón de la habitación o de gran parte de la casa.

XiaoAI Speaker | Xiaomi

La versión Pro de este altavoz puede controlar multitud de dispositivos inteligentes, de un catálogo que cuenta con miles de dispositivos diseñados para el hogar, desde bombillas a enchufes, lámparas o robots de limpieza. Este altavoz además nos permite usarlo como un “Gateway” por lo que además puede ofrecernos un doble uso con un precio realmente contenido. De esta manera como podemos hacer con los Echo o Home podemos controlar toda la casa simplemente con la voz, eso sí, de momento en Chino porque el asistente XiaoAI de Xiaomi no entiende otro idioma.

Como altavoz tenemos un tamaño de 2.25 pulgadas, mientras que puede ofrecer potencia de 10W en ambos modelos. Cuenta también con Wifi, bluetooth 4.2 y una conexión para auriculares. En el modelo Pro tenemos la función Mesh o en malla, y nos permite reproducir el mismo contenido a la vez en varios altavoces. El precio es muy ajustado, siendo de 35 euros al cambio para el modelo estándar y de 39 euros para el modelo Pro, por lo que sin duda merece mucho la pena hacerse con este último. Una pena que vayamos a tardar en ver en occidente estos dispositivos, ya que la limitación de su asistente en chino es enorme.