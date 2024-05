Xiaomi presenta una aspiradora de mano que atrapa el polvo con su láser

No todo son robots en la aspiración, todavía existen muchos formatos que nos permiten dejar a punto la casa con el mínimo esfuerzo. Y las aspiradoras de pie han ganado muchos adeptos en los últimos años, sobre todo desde que cuentan con potentes baterías que permiten utilizarlas sin tener que estar cerca del enchufe y con total libertad de movimientos. Ahora nos fijamos en una nueva aspiradora que ha lanzado Xiaomi, y que presume de una tecnología que permite acabar con toda la suciedad gracias a una visión privilegiada del suelo.

Características de la nueva MIJIA 2 Dust Display Edition

Aunque no es la primera aspiradora que conocemos con este tipo de características, si hay que decir que tratándose de Xiaomi se trata sin duda de un modelo con una relación de prestaciones y precio excelente. Y en este caso estamos ante un dispositivo que cuenta con una batería recargable con mucha capacidad, lo que, unido a la eficiencia de funcionamiento, permite usarla sin recargarla durante toda una hora.

MIJIA 2 Dust Display Edition | Xiaomi

Y ello con una potencia de succión de 24kPa, que permite acceder a la suciedad más incrustada y absorberla con facilidad. Y más cuando cuenta con una tecnología de visualización del polvo mediante luz verde. Esta permite detectar el polvo que hay delante de la aspiradora, y así atacar de forma más directa a este, y por tanto ser más eficientes a la hora de aspirar, evitando que se queden zonas sin limpiar por el simple hecho de que no las hayamos podido visualizar.

Coneste láser de luz verde puede atrapar más fácilmente esa suciedad, detectándola a una distancia de 30cm y con 55 grados de apertura. Otra función extremadamente útil es que es antirenredos, por lo que evitaremos esas grandes bolas de pelusa o pelo que se suelen adherir a los cepillos, perdiendo así mucha eficacia en el aspirado. Viene con un soporte de carga que se puede colocar en la pared, para almacenarla mientras está lista para el siguiente ciclo con la batería a tope.

El motor sin escobillas de esta aspiradora gira a un máximo de 100,000 revoluciones por minuto y 150W de potencia. La batería de la que antes hablábamos tiene una capacidad de 2500mAh. Es una aspiradora relativamente silenciosa, con una rumorosidad de 73dB. El sistema ciclónico de aspiración cuenta con un sistema de filtración que es capaz de atrapar las partículas más pequeñas, y purifica con una eficiencia del 99,97%.

No tiene funciones inteligentes, ni falta que le hace, ya que lo realmente inteligente aquí es el sistema de aspirado y la eficiencia de funcionamiento, que permite mucho tiempo de uso con una alta eficiencia. Y todo ello con un precio razonable, ya que se ha lanzado en China con un coste de 115 euros al cambio, lo que está muy bien para todo lo que tiene que ofrecer. De momento no sabemos si se lanzará en España, pero no es descartable, ya que Xiaomi cada vez tiene más electrodomésticos en su gama española, y este podría ser un buen candidato.