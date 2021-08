Xiaomi Mi Pad 5 y 5 Pro, regreso a las tabletas con alternativas baratas al iPad Pro

La firma china Xiaomi lanzaba sus últimas tabletas allá por 2018, unos dispositivos que entonces se orientaban más a la gama media barata. Ahora, tres años después, Xiaomi ha lanzado dos nuevas tabletas, que tienen en su punto de mira a los iPad Pro, algo fácil de entender cuando tenemos en cuenta las características de estas y el precio tan ajustado con el que llegan al mercado. Unas tabletas que desde luego destacan en muchos aspectos y no dudamos de que se van a convertir en súper ventas de este segmento en pleno auge.

Características de la Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Esta es la versión mejor equipada de todas. Empezando por su pantalla, que es de lo poco que comparte con la versión estándar. Esta es de 11 pulgadas, con tecnología LCD, y con resolución 2,5K, de 2560x1600 píxeles, siendo por tanto una resolución de alta gama. Además a esta le acompaña una tasa de refresco elevada de 120Hz. Cuenta con tecnología Dolby Vision, TrueTone y HDR10. El procesador con el que cuenta es el Snapdragon 870, todo un procesador de alta gama, que encontramos en muchos móviles Android potentes. Le acompañan hasta 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro | Xiaomi

La cámara de fotos es dual, con un sensor principal de 50 megapíxeles, con un sensor gran angular de 13 megapíxeles. Delante la cámara es dual, con dos sensores de 5 y 8 megapíxeles. Una tableta que llega con una batería de 8600mAh y carga rápida de 67W, que puede cargar toda la batería en apenas una hora. Una tableta con Wifi 6, Bluetooth 5.1, así como cuatro altavoces, cuatro micrófonos y sonido Dolby Atmos. Es compatible con el Pencil de Xiaomi y teclado físico. Lo mejor, su precio, de apenas 350 euros al cambio, casi una cuarta parte del iPad Pro.

Características de la Xiaomi Mi Pad 5

Esta tableta es bastante similar al modelo Pro, aunque no es tan potente, eso sí, por poco. Porque cuenta en este caso con el procesador Snapdragon 860, todo un chip de la serie 8 de Qualcomm, que ofrece una gran potencia de procesamiento. La pantalla es exactamente la misma, con esa gran resolución 2,5K. La cámara tiene un solo sensor, de 13 megapíxeles en este caso, al igual que en la parte frontal, donde el sensor es de 8 megapíxeles. La batería es algo más grande, por poco, de 8720mAh, y la carga rápida es menos veloz, pero igualmente potente, con 33W. También presume de sonido Dolby Atmos.

Xiaomi Mi Pad 5 | Xiaomi

En este caso, al igual que en el modelo Pro, hay una capa de software MIUI for Pad. Un modelo que es aún más barato, con un precio de apenas 260 euros. Unas tabletas que desde luego si llegan a este precio a occidente van a romper el mercado, porque actualmente no hay una tableta con estas características a un precio tan ajustado como este. No sabemos de momento cuándo llegará a España, pero cuando lo haga se va a hacer notar desde luego.