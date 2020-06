El pasado viernes os contábamos que Xiaomi estaba muy cerca de presentar su nueva pulsera, tanto como este próximo jueves, que será el día en el que se presente oficialmente la Xiaomi Mi Band 5. Hemos visto muchas imágenes de ella, unas que se le habían atribuido, y otras que sí que nos han mostrado el diseño que ahora por fin ha desvelado de forma oficial Xiaomi. La firma china, como suele acostumbrar con muchos de sus productos, ha distribuido en redes sociales chinas una imagen con el diseño final de la pulsera, y quizás sean precisamente los pocos cambios en este sentido los que hayan llevado a Xiaomi a mostrarlo.

¿Qué cambia en su diseño?

El teaser que ha mostrado ahora Xiaomi nos muestra una pulsera que cuenta con un diseño muy similar a la Mi Band 4, sobre todo en su conjunto, con el mismo módulo de forma ovalada, quizás algo más delgado, pero en líneas generales muy similar a lo que ya hemos visto en estos últimos años. Respecto de la pantalla, vemos más o menos algo similar, pero en teoría es más grande, tal y como está generada la imagen no se puede apreciar un gran cambio en este aspecto de la pulsera. Y también podemos ver nuevos colores para sus pulseras de silicona, algo que en sí tampoco es una gran novedad porque esto es algo posible desde el primer modelo de la pulsera por su diseño modular.

Xiaomi Mi Band 5 | Xiaomi

Hemos pasado la imagen por el “filtro” de Photoshop, llevando las curvas al límite, y hemos podido observar también un botón capacitivo en la parte inferior de la pantalla, aunque parece que es algo más pequeño que el de su predecesor. Eso sí, no parece haber rastro de los botones físicos que habíamos visto hace unos días en otra imagen atribuida a la pulsera de Xiaomi. En cualquier caso, si de algún diseño debemos fiarnos, es el que se muestra en esta imagen oficial desvelada por Xiaomi. Por tanto podemos asegurar sin ninguna duda que la evolución de la pulsera en cuanto a términos de diseño es bastante limitada respecto de lo que muchos esperábamos.

En este adelanto de Xiaomi, la firma vuelve a insistir en la presencia del NFC en la pulsera, una de las novedades más esperadas sin duda. Y no solo para la versión china, que ya contaba con ella, sino también para la versión global, la que compraríamos en España, que por fin nos permitiría poder pagar en establecimientos. También habrá un mayor seguimiento de la actividad en diferentes disciplinas deportivas, como por ejemplo el yoga, las máquinas de remo, elíptica o saltando. Así como un modo de seguimiento del ciclo menstrual de las mujeres. Así que parece que el diseño no va a ser precisamente la gran novedad de esta Xiaomi Mi Band 5, y parece que todas esas prometedoras imágenes que hemos conocido en los últimos meses sobre ella deberían pertenecer a otra pulsera que de momento no parece que vaya a hacerse realidad pronto, si es que se hace.