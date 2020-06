Para la próxima semana, el 11 de junio, se espera que Xiaomi presente la nueva Mi Band 5, la pulsera de actividad más esperada del mercado. Pero parece que la firma china nos tiene reservada otra sorpresa que podría llegar a la vez que esta, y es una nueva Xiaomi Mi Band 4 equipada con NFC. Parece que está habiendo importantes movimientos en este aspecto, y que todo apunta a que podríamos tener en las próximas semanas dos modelos de Mi Band conviviendo oficialmente en el mercado, en el mismo catálogo de Xiaomi. Al menos eso es lo que nos anticipa la información que conocimos ayer acerca de que la Mi Band 4 tendrá una versión con NFC, que podría posicionarse justo por debajo de la Mi Band 5 que se presenta en unos días.

¿Cuándo llegaría a España?

Ha sido en la página oficial de Xiaomi en Rusia donde se ha puesto a la venta la versión NFC de la Xiaomi Mi Band 4. Esta pulsera por fin contará con esta esperada conectividad con la que podremos hacer pagos móviles fácilmente, como si de un móvil con NFC se tratara. En la propia página rusa se hace referencia al modelo con NFC, con el que podríamos pagar en cualquier establecimiento vinculando nuestras tarjetas bancarias a una pasarela de pago, que entendemos debería ser Google Pay. En este caso especifican tarjetas Mastercard, pero entendemos que en el futuro esta versión podrá pagar con tarjetas de todo tipo.

Xiaomi Mi Band 4 | Xiaomi

Esta pulsera ha llegado al mercado ruso por un precio de unos 40 euros al cambio, y es evidente que se trata de una versión global para pagar con medios de pago occidentales, y no con los de AliPay con los que era compatible la versión original china que ya se lanzó el pasado año. Ahora bien, nos acecha una duda, y tiene que ver con cuándo llegará esta pulsera a España, y si lo hará finalmente.

Aunque hay algo que no nos termina de cuadrar en todo este asunto, porque precisamente una de las novedades de la Xiaomi Mi Band 5 es que contará con NFC integrado para las compras. Y nos parece extraño que la nueva pulsera se vaya a lanzar en España y el resto de Europa a la vez que se lanza una Mi Band 4 con NFC. La respuesta a cuándo se presentará es que puede que no llegue nunca, y esta versión de la Mi Band 4 se quede solo en algunos países, mientras aquí disfrutamos solo de la nueva Mi Band 5. Esta nueva generación de la pulsera no parece tener tantas novedades como para justificar su compra existiendo una Mi Band 4 con NFC y a un precio similar.

Xiaomi Mi TV Stcik

También se espera que Xiaomi lance en Europa su esperado Mi TV Stick, una llave HDMI similar a la del Fire TV Stick de Amazon o al futuro Sabrina de Google. Esta llave estaría muy cerca de su lanzamiento en Europa, y es posible que en la presentación del 11 de junio de la nueva Mi Band tengamos información oficial acerca de su lanzamiento, que podría ser este mismo mes de junio en nuestro país. Con esta llave podemos convertir cualquier TV normal en una Smart TV con Android TV.