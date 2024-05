Xiaomi lanza un ventilador que puedes alimentar con una batería externa

Ahora que comienzan a subir las temperaturas es el momento en el que muchos comenzamos a pensar en hacernos con un ventilador. La oferta de estos dispositivos cada vez es mayor, sobre todo en lo que se refiere a los modelos inteligentes, que han supuesto un claro avance en prestaciones. Xiaomi ha sido uno de los fabricantes que ha comandado esta evolución en el producto estrella del verano, y lo ha hecho con funcionalidades sorprendentes, como las de este nuevo Mijia DC Inverter Floor Fan Pro, un ventilador que desde luego cuenta con algunas características más que sorprendentes.

Un ventilador con HyperOS

Este es uno de los aspectos interesantes que incorpora el nuevo ventilador, pero no es el único ni mucho menos. Y es que este nuevo ventilador llega con algunas características que hacen de él algo muy sencillo de utilizar. Primero, su factor de forma, totalmente desmontable y fácil de transportar y almacenar, ya que viene con una caja a medida donde podemos guardarlo, ya sea para el invierno, o porque queremos utilizarlo por ejemplo en una excursión y lo guardamos en maletero.

Mijia DC Inverter Floor Fan Pro | Xiaomi

Y es que cuenta con un conector USB tipo C, que permite conectar una batería externa, y así alimentarlo durante horas, aunque no tengamos un enchufe cerca. Así que este ya es un punto a su favor, ya que, aunque no tenga batería integrada, sí que permite alimentarse fácilmente de una batería externa, por ejemplo la que usamos con nuestro móvil. Para hacerse una idea, con una batería estándar de 10000mAh, se puede mantener encendido durante 22 horas en su velocidad más baja.

Este nuevo ventilador cuenta con el tradicional modo brisa de los ventiladores de la marca, que, en lugar de dirigir el chorro constante de aire en un punto, lo hace de forma dinámica, como podría hacerlo una brisa que entra por la ventana, con una fuerza de ventilación que va cambiando poco a poco. Tiene 7 aspas y puede ventilar de manera eficiente estancias de hasta 25 metros cúbicos por minuto.

Cuenta con 100 niveles de potencia, por lo que seguro que encontramos la adecuada para cada momento. Incluso cuenta con un mando a distancia Bluetooth, que permite controlarlo desde 30 metros de distancia. Pero si esto no es suficiente, también cuenta con conectividad Wifi, lo que permite controlarlo fácilmente desde el móvil y la app de Mijia. Incluso podemos utilizar comandos de voz para encenderlo y apagarlo cómodamente, por ejemplo, desde la cama, sin tener que levantarnos a manipularlo. O incluso desde un smartwatch, es extremadamente cómodo.

El coste eléctrico es mínimo, y desde Xiaomi aseguran que este ventilador solo gasta 11 céntimos de euro durante los tres meses de verano si lo utilizamos en su velocidad más baja. Y todo ello, como es habitual, a un precio muy competitivo, al menos en China, donde se ha lanzado ahora. Y es que el nuevo ventilador de Xiaomi tiene un precio de unos 50 euros al cambio, lo que es prácticamente la mitad de cualquier ventilador inteligente de la marca. Aunque obviamente de llegar a España será mucho más caro, y podría triplicar su precio. Veremos si finalmente se estrena en nuestro país.