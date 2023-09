Xiaomi lanza un termo inteligente que puedes controlar desde tu móvil

Los termos de agua existen desde hace décadas, conocidos antiguamente como calentadores, que es como lo define concretamente Xiaomi. En este caso se trata de un dispositivo de la marca Mijia, que es la más activa de los chinos cuando hablamos de dispositivos del hogar conectado. En este caso Xiaomi ha lanzado el Mijia Smart Electric Water Heater 60L, un calentador eléctrico que no solo hace bien su trabajo, sino que además lo hace de manera inteligente, con funciones tan útiles como un control efectivo desde nuestro smartphone.

Calienta el agua de forma inteligente

Este llega con un diseño que le permite colocarlo prácticamente en cualquier rincón de la casa, ya que su aspecto es el último que esperaríamos de un dispositivo de este tipo. En este caso se trata de un calentador que cuenta con una capacidad de 60 litros, y ofrece un tiempo de calentado muy ajustado, llevando el agua caliente al grifo en poco tiempo. Este calentador además desperdicia poca agua cuando se trata de calentarla, ya que el 80% de la que podamos verter por el grifo saldrá caliente y a la temperatura deseada.

Mijia Smart Electric Water Heater 60L | Xiaomi

Es un calentador que puede ofrecernos agua a una temperatura muy elevada, de hasta 80 grados, de hecho, su depósito puede aguantar temperaturas mucho más altas, que pueden llegar a alcanzar hasta los 850 grados. Por otro lado, todo esto se consigue gracias a una potencia de 3.200W, que pueden llegar a calentar toda esta agua con unas resistencias que se encuentran dentro de estos depósitos integrados. Pero sin duda uno de sus aspectos más destacados nos lo ofrece su lado más inteligente.

Y es que desde el teléfono vamos a poder seleccionar cómodamente aspectos tan importantes como la temperatura del termo, de tal forma que no tendremos que ir hasta él para seleccionar manualmente la temperatura. Podemos encenderlo, apagarlo o elegir los diferentes modos de funcionamiento, todo desde la pantalla del teléfono, así de sencillo. El termo se puede utilizar para suministrar de agua caliente a toda la casa, aunque lógicamente esto dependerá del tamaño de esta, pero está diseñado para ofrecer un flujo constante de agua caliente mientras lo necesitemos. Y seguramente lo mejor, es el precio que tiene.

Precio del Xiaomi Mijia Smart Electric Water Heater 60L

Este termo llega al mercado con un precio bastante ajustado, si tenemos en cuenta el precio de estos dispositivos cuando incluso no son inteligentes. Y es que se ha lanzado en China con un precio de 180 euros al cambio, lo que no está nada mal. Aunque sin duda el gran atractivo es que podemos utilizarlo sin necesidad de estar al lado, porque por muy lejos que estemos de casa, siempre podremos ajustar su funcionamiento a nuestro gusto gracias a la conectividad inalámbrica con la que cuenta.

Sin duda otro de esos dispositivos que no sorprenden por sus propiedades, ya que un termo es algo más que presente en nuestros hogares, sino por aportar una vez más algo tan esencial como es la compatibilidad con smartphones, que no es nada habitual, y si lo es, no es tan sencilla de utilizar como en el caso de Xiaomi.