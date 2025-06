Xiaomi lanza un tendedero inteligente que se descuelga del techo

Secar la ropa es algo que nos toca hacer casi a diario, no en vano, la colada es algo que necesitamos hacer sí o sí, siempre que tengamos unos mínimos estándares de higiene en casa. Y por supuesto, dependiendo del espacio que tengamos en casa, y por supuesto de las condiciones climatológicas, será más o menos sencillo poder secar la ropa. Pero esto a veces se hace imposible o se eterniza, por eso son tan interesantes estas alternativas, como las que acaba de lanzar Xiaomi, que le dan un sentido totalmente diferente a los tendederos de toda la vida.

Un tendedero de techo que controlas con la voz

No es el primer tendedero de este tipo que conocemos, ni mucho menos. Xiaomi ya cuenta con una dilatada gama de pequeños electrodomésticos, y este no es el primer tendedero que lanza. Se trata del nuevo Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro, que promete secar toda nuestra ropa con el máximo cuidado y maximizando el espacio disponible en nuestro hogar, si este no es demasiado grande.

Este se coloca en el techo, y de hecho se puede utilizar como un gran plafón allá donde pueda ser útil también como elemento de iluminación. La luz cuenta con 120 puntos LED de espectro completo, y se encuentran dentro de una cúpula curva 3D. La estructura de tendedero está fabricada en varilla de secado de aleación de aluminio 6063, así como con un cable de acero inoxidable 304, por lo que los materiales son perfectos para repeler la humedad.

Este tendedero puede soportar pesos de hasta 35kg y se puede colocar hasta en 94 posiciones diferentes mientras está suspendido, y dispone de multitud de accesorios para poder colgar la ropa que necesitemos en cada momento. A todo esto, hay que añadir un pequeño motor que ayuda a secar la ropa cuando la tenemos tendida, a pesar de ser un dispositivo ultra delgado, con un perfil de solo 9,5cm.

Y como no podía ser de otra forma, este tendedero puede ser controlado de forma inteligente, ya sea mediante la aplicación de Xiaomi Home, o desde Xiao AI, el asistente de Xiaomi con el que podemos dar las órdenes mediante comandos de voz. Por tanto, es un dispositivo que no solo seca, sino que también ilumina la estancia de una manera elegante, ya que cuando se usa, nadie pensará que tenemos ahí un tendedero integrado.

Y como suele ser habitual, todo por un precio bastante ajustado. Porque Xiaomi ha lanzado este nuevo dispositivo en China por unos 180 euros al cambio. Obviamente, no es de esperar que este dispositivo llegue a España, pero como siempre tendremos la opción de importarlo desde las propias tiendas chinas.