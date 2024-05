Xiaomi lanza un sensor de presencia con una autonomía de tres años

Los sensores son cada vez más numerosos en nuestros hogares, y pueden estar presentes para multitud de situaciones diferentes cometidos distintos. Y ahora Xiaomi ha lanzado un nuevo sensor para su enorme ecosistema de hogar inteligente. Este permite detectar la presencia de personas, algo que no solo es útil desde el punto de vista de seguridad, sino también cuando se trata de automatizar diferentes labores dentro de nuestro hogar. Vamos a conocer todos los detalles de este nuevo sensor, que como no podía ser de otra forma llega con un precio bastante ajustado.

Ficha técnica del Xiaomi People's Presence Sensor

Lo primero que hay que destacar de este sensor es que es extremadamente sencillo de utilizar, ya que no necesita instalación. No va enchufado a la corriente, por lo que podremos colocarlo en el lugar que mejor se adapte a nuestras necesidades. El dispositivo por tanto es capaz de detectar el movimiento de personas, sobre todo si hay en la estancia, incluso cuando se encuentra totalmente a oscuras, ya que detecta el movimiento tridimensional de los objetos, y por tanto no incide en absoluto la luz a su alrededor.

Xiaomi People's Presence Sensor | Xiaomi

Este sensor ofrece un ángulo de detección de 130 grados, mientras que el alcance es de 6 metros, por lo que todo movimiento dentro de ese radio de acción será detectado al instante. Eso es cuando hablamos de presencia humana, cuando se trata de detección estática se reduce a los 4 metros de longitud el alcance. Eso sí la detección de personas en movimiento solo se realiza cuando hay suficiente luz, en caso contrario, no será tan sencillo detectarlas cuando se mueven. Todo gracias a un Radar de ondas milimétricas de baja potencia.

Xiaomi People's Presence Sensor | Xiaomi

Pero la clave del dispositivo es su conectividad, ya que puede conectarse a nuestro móvil y al hogar conectado, para poder funcionar en conjunto con otros dispositivos de diferentes marcas. El uso más habitual es el de encender las luces cuando alguien se mueve por la habitación, este es un método eficiente para ahorrar energía y evitar que las luces permanezcan encendidas cuando ya no hay nadie en la habitación. Y todo ello se puede coordinar desde la app de Mijia, que podemos instalar en el móvil, y que básicamente es una versión de Mi Home para China.

De esta manera podemos programar el funcionamiento de este dispositivo en combinación con el resto del hogar conectado, activando acciones cuando detecta presencia, y desactivándolas cuando ya no la nota en la habitación. Y por supuesto, esa libertad de instalación tiene que ver con que puede ser alimentado por una sola pila de botón CR2450, que permite mantener encendido el sensor durante tres años, por lo que la eficiencia energética es máxima.

Y como no podía ser de otra forma, el dispositivo ha llegado a un precio muy accesible, de solo 15 euros al cambio. Lo ha hecho en la plataforma de crowdfunding de la firma china, que como sabéis conocemos como Xiaomi Youpin. Habrá que esperar a ver si llega finalmente a las tiendas españolas en un futuro.