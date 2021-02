Xiaomi lanza nuevos auriculares inalámbricos para llevar al cuello

Es evidente que las cosas no ocurren por casualidad, y precisamente entre ayer y hoy hemos conocido el lanzamiento de los nuevos auriculares inalámbricos de Huawei y cómo será el aspecto de los nuevos AirPods. Justo a la vez que conocemos unos nuevos auriculares de Xiaomi, con un formato perfecto para hacer deporte gracias a su soporte para llevarlos al cuello. Un formato con el que será mucho más difícil perderlos de vista accidentalmente. Estos se presentan ahora en India, desde donde podrían dar perfectamente el salto a otros mercados internacionales, ya que el mercado indio se considera como global para Xiaomi, y por tanto los productos que llegan allí tienen menos impedimentos para hacerlo en países como el nuestro.

Características de los Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro

Con este nombre tan largo solo podríamos esperar cosas buenas de estos auriculares, de eso no hay duda. Y la verdad es que es así, porque nos ofrece una ficha técnica muy avanzada con un precio muy ajustado. Estos se caracterizan sobre todo por contar con un diseño con diadema, pero no para la cabeza, sino para el cuello. Con este formato es más sencillo llevarlos encima si hacemos deporte, ya que no se nos caerán al quitarlos. Pero ofrecen muchas más características interesantes, como las que os contamos a continuación.

Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro | Xiaomies Pro

Este modelo se denomina Pro porque cuenta con cancelación activa de ruido, una característica que sin duda es la más demandada por los usuarios en la actualidad. Gracias a los micrófonos incorporados, es capaz de reconocer el nivel de ruido que hay fuera de los auriculares, y neutralizarlo con esta tecnología. De esta manera podemos estar en lugares muy ruidosos mientras escuchamos con nitidez cristalina la música. De hecho según Xiaomi, con el máximo nivel de cancelación se pueden llegar a reducir 25 decibelios el nivel de ruido.

Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro | Xiaomi

Unos auriculares que cuentan con controladores de 10mm, así como con un sonido de baja latencia, lo que evita desfases entre la fuente y el sonido que ofrecen los auriculares. El diseño de estos auriculares favorece que no se deposite el cerumen sobre sus almohadillas, lo que podría bloquear la fluidez de sonido. La batería es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 20 horas de reproducción con una sola carga, gracias a su batería de 150mAh. Por lo que tenemos para usarlo todo el día sin problemas. Estos nuevos auriculares de Xiaomi además de por su diseño para el cuello son perfectos para hacer deporte gracias a su resistencia al sudor.

Estos cuentan con certificación IPX5, que los hace resistentes a las salpicaduras de agua o a nuestro propio sudor. Cuentan también con un micrófono integrado para utilizar el asistente de voz, en este caso el asistente de Google. El precio sin duda es de escándalo, si tenemos en cuenta su cancelación de ruido. Porque llegan al mercado indio de momento a un precio de unos 20 euros al cambio. No podemos esperar una cancelación de ruido tan sofisticada como la de otros auriculares, pero desde luego son los más baratos con una tecnología similar.