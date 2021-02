Filtrado el diseño de la tercera generación de AirPods

La firma de Cupertino sigue trabajando en una nueva generación de sus auriculares más populares, y por extensión los más deseados del mercado. La tercera generación de AirPods se presentará probablemente en esta primera mitad del año, en el mes de marzo, que es propicio para nuevos lanzamientos de la firma, o en junio, cuando se celebre el WWDC en Cupertino. Se ha especulado mucho con esta tercera generación, y entre cosas se ha filtrado hasta ahora que podrían adoptar un diseño más parecido al de los AirPods Pro. Pues bien, unas imágenes nos muestran cómo sería este diseño, y la verdad que si tenemos en cuenta esas otras informaciones, irían por buen camino.

Un diseño más parecido a los AirPods Pro

Ha sido la web de 52audio la que ha filtrado el diseño de estos presuntos AirPods 3, gracias a dos imágenes que nos muestran su aspecto real. Un diseño que nos recuerda mucho desde luego al de los AirPods Pro, sobre todo en esas almohadillas que permitirían acoplar mucho mejor los auriculares a la oreja. Aunque un aspecto muy similar del modelo Pro que podemos apreciar en este caso es que son unos auriculares bastante más cortos que el modelo actual al que sucederían.

Por tanto parece que reducirán su tamaño en la zona que es más visible cuando los llevamos puestos y que sin duda en su color blanco son unos de los aspectos más reconocibles. En una de las imágenes también se puede ver la funda de estos presuntos AirPods 3, y en ella podemos apreciar que esta también se parece más a la de los AirPods Pro, ya que es quizás un poco más ancha de lo que habría sido de esperar. Un diseño de los nuevos AirPods que contaría con un sistema novedoso de ventilación, que permite ecualizar la presión.

Esta nueva generación presumiría de otras características interesantes, como por ejemplo de la nueva funcionalidad de sonido espacial que han estrenado los recientes Airpods Max, que cuestan más de 600 euros, o los propios AirPods Pro, a los que sin duda se van a parecer mucho estos auriculares. No habrá muchas más novedades más allá de estas y del propio diseño que hemos conocido en estas imágenes. Lógicamente la cancelación activa de ruido, que es actualmente la característica más demandada en los auriculares, seguirá siendo algo distintivo del modelo Pro y que justifica su precio más elevado.

No obstante toda esta información se basa en rumores, y las fotos filtradas lógicamente pueden ser legítimas, pero no estar mostrando un diseño definitivo, y sí el de una unidad de prueba o prototipo que no cuente con el diseño final. En cualquier caso rara vez este tipo de filtraciones suelen ir descaminadas, y además nos dan una idea de que la nueva generación de estos auriculares está más cerca que nunca, y no sería descabellado pensar que este mismo mes de marzo se presentaran. También se espera por ejemplo el lanzamiento de un nuevo iPad Mini que vendría cargado de novedades.