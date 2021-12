Nuevo Xiaomi TV Stick 4K, una nueva alternativa al Chromecast con más potencia

El mercado de llaves HDMI para nuestros televisores goza de buena salud, ya que tenemos varios modelos en el mercado a precios bastante contenidos. De entre estos modelos más baratos, se encuentra el Xiaomi TV Stick, un modelo que hasta ahora nos ofrecía una resolución de 1080p máxima para reproducir contenidos. Pero esta ahora se ve mejorada con el lanzamiento de una nueva generación de esta llave HDMI de los chinos. Se trata de la nueva Xiaomi TV Stick 4K, que ya es oficial por parte del fabricante asiático. Vamos a conocer qué es lo que nos ofrece.

Características del Xiaomi TV Stick 4K

Estaba cantado que Xiaomi tenía que lanzar un nuevo modelo de esta llave, que tuviera soporte para una mayor resolución. Eso es lo que nos ofrece esta, que puede reproducir contenidos en 4K, algo básico en un momento en el que cada vez más plataformas ofrecen contenidos en esta calidad. Una nueva llave que destaca por eso, por los contenidos 4K, que consigue precisamente por contar con un nuevo procesador de ocho núcleos, y una GPU Mali G31 MP2, que le dotan de la suficiente potencia para procesar estos contenidos. Es compatible con Dolby Vision, un estándar que mejora mucho la imagen, con colores más vivos, negros más puros y por tanto un contraste mucho más vistoso.

Xiaomi TV Stick 4K | Xiaomi

Viene con 2GB de memoria RAM, que ayudarán a un movimiento más fluido por los menús del sistema. Así como 8GB de almacenamiento interno, por si hay que guardar algún contenido extra. La conectividad es bastante completa, con Wifi de doble banda, algo esencial para el 4K, así como Bluetooth 5.0. Además, es compatible con un gran número de formatos de vídeo, lo que multiplica su compatibilidad con los contenidos. El sonido también es de calidad, compatible con DTS HD y con Dolby Atmos, por lo que reproduce audio espacial sin problemas. Y quizás lo más importante, es una llave HDMI que cuenta con Android TV en su versión 11 como sistema operativo.

Este permite disfrutar de la misma interfaz de los televisores con este sistema, y acceder a miles de apps dentro de Google Play. Además, gracias a ello cuenta con el asistente de Google integrado, al que podemos acceder desde el propio mando a distancia, que cuenta tanto con Bluetooth como con un micrófono para escuchar nuestros comandos. También tenemos en el mando accesos directos a algunas plataformas de streaming, así como a Patchwall, la capa de personalización de los chinos.

Por tanto, es tan completo como el anterior modelo, solo que sobre todo ahora disfrutamos de una mayor resolución y calidad de imagen, y sobre todo con una versión de Android TV más moderna. Tiene un conector microUSB, en lugar de un tipo C, para poder alimentarlo. El precio de este modelo no se ha desvelado, aunque debería rondar los 50 o 60 euros. De momento se ha presentado en China, y no se sabe nada de si llegará a España, algo que debería ocurrir si tenemos en cuenta que aquí se vende su predecesor.