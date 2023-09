Xiaomi lanza un nuevo purificador de agua con Wifi integrado

Ya no debería sorprendernos la inventiva de Xiaomi a la hora de lanzar nuevos dispositivos con propiedades inteligentes, pero la realidad es que suelen hacerlo todavía. En este caso nos hemos fijado en un purificador de agua, un dispositivo cada vez más necesario en muchos hogares donde el agua no es que no sea potable, sino que aun siéndolo puede tener sabor o algunas impurezas que a la larga pueden ser dañinas. Este dispositivo nos filtra toda esa agua, y además lo hace de manera inteligente.

Así es el nuevo Xiaomi Mijia Water Purifier 800G

Como es habitual, los dispositivos de Xiaomi llegan con excelentes prestaciones, y este purificador no es una excepción. Porque el proceso de purificación de este dispositivo es de los más completos e innovadores que hemos visto en el mercado. Ya que cuenta con un doble filtro que cuentan con una composición de RO i PPC. El proceso de purificación ofrece hasta 5 niveles de profundidad.

Xiaomi Mijia Water Purifier 800G | Xiaomi

Es capaz de purificar hasta 2,12 litros por minuto, generando un 70,3% de agua pura, ofreciendo una calidad en la purificación que se adapta al menos a los estándares y legislación china. A la hora de cambiar los filtros, se evita que puedan utilizarse otros clónicos, que no sean originales, y no por una simple cuestión de exclusividad, sino para mantener la calidad en la purificación del agua.

Estos filtros cuentan con chips RFID, que evitan que puedan ser copiados o falsificados. De esta manera el filtro no funcionará si no detecta unos chips RFID con información verificada. Además de evitar falsificaciones, este chip permite al purificador saber si los componentes de filtración están dentro de su vida útil o ya han caducado. Cuando se acerque la fecha de caducidad recibiremos notificaciones para que tengamos listo el repuesto en el momento oportuno.

Un purificador que ahora es más silencioso, ya que utiliza componentes nuevos, como una bomba de baja rumorosidad y prácticamente cero vibraciones. Un aspecto esencial y que convencerá a muchos consumidores es que cuenta con conectividad Wifi, lo que permite controlar el funcionamiento de este dispositivo desde nuestro smartphone de una manera realmente cómoda, todo gracias a la app de Mijia. Este Xiaomi Mijia Water Purifier 800G de momento se ha lanzado en China, donde su precio es de alrededor de 115 euros al cambio.

Sin duda un precio muy ajustado, que no creemos que se pueda mantener en España en el remoto caso de que este dispositivo llegue a nuestro país, por lo que habrá que recurrir una vez más a la importación de los dispositivos desde las tiendas chinas. Pero no hay que descartar ni mucho menos que en unos meses pueda llegar a España, no en vano hemos visto como poco a poco Xiaomi se ha animado a lanzar nuevos dispositivos domésticos en las tiendas españolas, por lo que hay que ser moderadamente optimistas en este sentido ya que con Xiaomi desde luego nunca se puede saber lo que ocurrirá con sus lanzmientos.