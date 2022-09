Xiaomi lanza un nuevo cortapelos con batería recargable

La firma china nos ha acostumbrado en los últimos años a lanzar dispositivos electrónicos de todos los segmentos posibles. Ya no hablamos de móviles, wearables o Smart TV. Sino que además tiene cada vez una mayor presencia en segmentos como el del pequeño electrodoméstico. El mejor ejemplo es el de este nuevo cortapelo que ha lanzado la firma, y que nos ofrece algunas características interesantes, que lo convierten en un auténtico gadget. Sobre todo, por aspectos tan interesantes como la batería recargable, que nos permite usarlo en cualquier lugar.

Lo que nos ofrece el nuevo Xiaomi Grooming Kit Pro

Este cortapelo es el complemento perfecto para moldear el vello fácil y también de diversas zonas del cuerpo. Primero porque cuenta con diversos accesorios desarrollados para poder afeitar vello independientemente de su longitud. Pero más allá de todo lo que podemos esperar de un cortapelo, que es lo mínimo que nos puede ofrecer, lo interesante de este modelo de Xiaomi es precisamente su tinte tecnológico, que es la firma indudable de los chinos.

Xiaomi Grooming Kit Pro | Xiaomi

Empezando por la pantalla LED con la que cuenta. Esta tiene la misión de mostrarnos el nivel de batería restante. Por tanto, ahí ya tenemos un toque que nos encanta a todos los que nos gusta la tecnología. Pero hay más, porque es un cortapelo que cuenta con una batería recargable. Esta tiene una capacidad de 800mAh. Gracias a ella podemos usar el cortapelo durante 90 minutos de forma ininterrumpida y lejos de un enchufe, por lo que es perfecta para llevarla de acampada o a cualquier lugar donde sea difícil encontrar un enchufe.

Xiaomi Grooming Kit Pro | Xiaomi

Esta batería se recarga a través de un conector USB tipo C, otro punto a su favor, porque podremos cargarlo con cualquier cargador que tengamos a mano en casa, de un móvil o cualquier otro gadget, y nos evita tener que cargar con transformadores y enchufes diferentes. La carga completa de este cortapelo se completa en apenas un par de horas. Es un cortapelo resistente al agua, gracias a la certificación IPX7, y que por tanto podemos mojar para limpiar y liberar del pelo.

Son muchos los accesorios con los que se pone a la venta. Tanto para perfilar nuestra barba, como para cortar el pelo de la nariz, orejas, e incluso para depilarnos el pecho y otras zonas del cuerpo. La precisión del corte es ajustable y también dependerá de cada uno de los accesorios intercambiables que le coloquemos. Un dispositivo que sin duda puede ser especialmente útil para muchos de nosotros, y mucho más cómodo frente a otros modelos que no cuentan con este toque “techie” que desprenden los dispositivos de la marca.

De momento se ha lanzado en India, con un precio bastante atractivo, de apenas 30 euros. No sabemos si llegará a España, pero no sería extraño que así fuera. No obstante, lo normal es que podamos importarlo pronto desde las tiendas asiáticas. No obstante, la llegada a India es un buen síntoma de cara a un posible lanzamiento en nuestro país.

