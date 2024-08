Xiaomi lanza una freidora de aire en la que no tienes que dar la vuelta a los alimentos

Las freidoras de aire se han convertido en el electrodoméstico más popular en nuestros hogares. Su versatilidad ha provocado incluso que sustituyan a otros pequeños electrodomésticos que utilizábamos habitualmente en nuestros hogares. Y Xiaomi se ha convertido en uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial de estos populares productos. Y es que su gama de freidoras inteligentes es de las más apreciadas del mercado. Una gama que ahora crece con un modelo peculiar, que evita uno de los aspectos más incómodos de estas freidoras, tener que voltear la comida.

Ficha técnica de la nueva

Aunque su nombre la describe como esencial, de esto tiene poco, porque nos ofrece todo lo necesario para cocinar cómodamente los alimentos. El principal argumento de venta de este modelo es sin duda su sistema de calentamiento tridimensional. Esto permite distribuir el calor uniformemente sin tener que voltear los alimentos, ya que habitualmente en el resto de freidoras hace falta hacerlo porque uno de los lados normalmente no suele hacerse tanto.

Xiaomi Air Fryer Essential 6L | Xiaomi

Con este nuevo método el aire circula 360 grados y llega a los alimentos tanto desde la zona superior como inferior, evitando ese volteo del alimento. Su interior está acabado en metal, que es resistente a las altas temperaturas, y que además tiene como gran ventaja que es más sencillo de limpiar. Un aspecto llamativo de esta freidora, y donde quizás podemos entender ese apellido de esencial, es en que prescinde de las pantallas.

Xiaomi Air Fryer Essential 6L | Xiaomi

En lugar de ello, tenemos dos ruedas selectoras, con una podemos elegir el tiempo de cocción, y con la otra la temperatura. Y en la parte superior cuenta con varios botones que nos permiten elegir un determinado programa de cocinado, dependiendo de los alimentos que estemos cocinando. Podemos ajustar la temperatura entre los 80 y 200 grados centígrados, mientras que el tiempo se puede ajustar hasta los 60 minutos de cocción.

Y es que el aspecto esencial también se centra en lo práctico, y elimina toda la tecnología que hace diferente a las freidoras de aire de Xiaomi. Y es que no cuenta con funciones inteligentes, porque además de prescindir de la pantalla, lo hace de la conectividad inalámbrica con el smartphone. Por tanto, es un modelo más manual, pero igual de eficiente que el resto de la gama, incluso más si tenemos en cuenta esa función ganadora que evita tener que voltear la comida.

De momento no sabemos el precio de esta nueva freidora, ya que ha aparecido en la página global de Xiaomi, y no sabemos si tan siquiera se pondrá a la venta en España. Pero en caso de hacerlo, y conociendo sus características, no debería costar más de 60 o 70 euros. Y es que la falta de funciones inteligentes puede condicionar sin duda el precio de este modelo, claramente más básico que sus compañeros de gama. Y es que no siempre lo inteligente es práctico, y en este caso, como dos ruedas clásicas para seleccionar el tipo de cocinado, poco más básico podemos elegir para controlar la cocción.