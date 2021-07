Xiaomi estaría trabajando en una nueva Mi Band con pantalla curva

La Xiaomi Mi Band es la pulsera de actividad más popular del mercado, de eso no cabe duda desde hace muchos años, siendo seguramente la que ofrece una mejor relación de calidad y precio, o al menos así era en sus comienzos. Las sucesivas generaciones han ido siendo más caras y no han ofrecido características diferenciales. Eso sí, la realidad es que se ha ganado a pulso la fama de ser la pulsera más popular del mercado. Cuando todos esperamos una Xiaomi Mi Band 7, nos llegan interesantes informaciones acerca de que la firma china podría ofrecernos una Mi Band completamente nueva y diferente con un perfil inédito dentro de la gama de Xiaomi.

Una Mi Band curva

La firma china habría celebrado una presentación interna en China, donde habría hablado de una futura pulsera que contaría con características sorprendentes desde luego. En esa presentación se habría hablado de una pulsera con una gran pantalla curva, de 360 grados, por lo que podría rodear por completo la muñeca, algo similar a lo que hemos visto con algún modelo de Amazfit o Nubia, aunque quizás con un diseño más extremo. Gracias a este factor de forma curvo, la nueva pulsera podría contar con una pantalla de nada menos que 4,01 pulgadas, como la de un iPhone clásico, por lo que sería más del doble de grande de los modelos actuales de la Mi Band.

Nubia Watch | Nubia

Además este panel sería AMOLED, por lo que contaría con una calidad extraordinaria. Parece por tanto que Xiaomi estaría planteándose, o ya tendría en desarrollo su propia versión de la Amazfit X, una pulsera de pantalla curva que ya conocimos hace unos meses, y que se puso a la venta en Indiegogo con una campaña en la que podíamos comprarla a un precio razonable, pero mucho más caro que la Mi Band habitual. Este tipo de pulseras de momento son pocas, de hecho se podrían considerar tanto el modelo de Amazfit como el de Nubia modelos experimentales, porque la realidad es que aunque son plenamente funcionales, nos ofrecen interfaces de uso que todavía necesitan cierto pulido para poder sacarles el partido en el día a día.

Hablar de que este sea un nuevo modelo de la Mi Band es mucho especular, pero la realidad es que Xiaomi debe encontrar un revulsivo a su gama de pulseras, ya que estas prácticamente se han estancado en cuanto a prestaciones se refiere. Por los precios que se manejan las Mi Band ya no pueden ofrecer mucho más. Y si integran GPS y NFC seguramente su precio ya no se podrá mantener así. Por lo que sería lógico que Xiaomi lance nuevos modelos más potentes y mejor equipados en el medio plazo, para poder diversificar así su oferta y hacerla más atractiva. El pasado año vimos un extraño engendro de pulsera filtrado, este tenía un agujero para una cámara en su pantalla, que además no tenía bordes. Nunca más se supo de ella, no sabemos si llegará junto a este modelo o si directamente Xiaomi pasará a este de diseño más agresivo.