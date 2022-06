Xiaomi Band 7 o Band 6, ¿cuál comprar en el Prime Day de 2022?

Como cada año Amazon es fiel a su cita. El Primer Day es uno de los eventos más esperados por los amantes de las compras online. Un día en el que volvernos locos y explorar nuestra vena consumista haciéndonos con las mejores ofertas. Pero cómo decidirnos entre dos buenas adquisiciones, te contamos cómo.

Xiaomi Mi band 7 o Mi band 6

Hace unos días llegó al mercado la nueva versión de una de las pulseras de actividad más recomendables, la Xiaomi Mi Band 7. Y es casi seguro que durante el Prime Day podremos hacernos con ella a un muy buen precio, aprovechando los descuentos y ofertas de esos días. Pero a la hora de descuentos se va encontrar con una seria competidora, su predecesora la Xiaomi Mi band 6. Modelo que seguro que ofrece mayores descuentos en estos días.

Xiaomi Band 7 | Xiaomi

A la hora de elegir entre ambos modelos tenemos que tener en cuenta las novedades que ofrece la nueva versión frente a la versión más veterana. Ya que no son tantas las diferencias entre modelos. Cabe destacar que la nueva versión incluye una pantalla un poco más grande y la función "always On" o siempre encendida. Algo que se puede permitir sin disminuir en la autonomía de la pulsera ya que han aumentado un poco la capacidad de la batería.

No son muchas las novedades que nos ofrecen y llegado el momento debemos plantearnos si es más rentable aprovechar los descuentos que nos ofrece la versión más veterana de la pulsera frente a la nueva. La diferencia entre ambos modelos es mínima, sobre todo si nos fijamos en las versiones más básicas de ambas pulseras que siguen sin incorporar GPS. Por lo que es un buen momento de aprovechar los grandes descuentos que nos va a ofrecer Xiaomi en la Mi Band 6.

Xiaomi Mi Smart Band 6 | xiaomi

Algo que no pasaba desde el salto entre las generaciones 5 y 6 de la pulsera donde se produjo el mayor salto generacional en el que el tamaño de la pantalla pasó a ser considerablemente mayor y el cambio era más que justificable. Aun así, atrás quedaron las primeras generaciones cuyo precio rondaba los 20 euros. La Mi Band se ha posicionado con el paso del tiempo en un segmento mucho más caro, el coste actual de la nueva versión está en el entorno de los 60 euros. Alejándose cada vez más de la pulsera barata que era. Por lo que, aunque durante el Primer Day podamos conseguir descuentos estos no se igualarán a su predecesora que parte de un precio de venta mucho más bajo.

Por lo que, si quieres hacer una gran compra durante el 12 y 13 julio, debes estar muy atento a ambas pulseras de actividad, llegado el momento y tras esta reflexión elegir qué es lo más nos conviene, ahorrarnos unos pocos euros en la nueva versión o aprovechar los grandes descuentos que nos ofrece su versión anterior que ya ha demostrado su gran fiabilidad. Una difícil decisión que debemos tomar en pocas horas.