Tu Xiaomi Mi Band 6 tiene linterna, así puedes encenderla

Una pulsera de actividad puede tener más usos de los que está diseñada, entre sus menús podemos encontrar funciones que no podrías imaginarte, como la que a continuación te contamos. A parte de medir las constantes vitales, recibir notificaciones también podemos usarla en un momento de urgencia para iluminar un espacio reducido, te contamos cómo.

Enciende la "linterna" de tu Xiaomi Mi Band 6

Entre las funciones propias de una pulsera de actividad como pueden ser la medición de las constantes, nuestros progresos a la hora de entrenar o la cantidad de pasos que hemos dado ese día y los beneficios de estos, se encuentran otras con la que podemos controlar la música que estamos reproduciendo cuando, atender a mensajes y notificaciones. O incluso podemos hacer uso de esta para encontrar nuestro teléfono móvil si no sabemos dónde los hemos dejado.

Convierte tu pulsera en una linterna | Xioami

Pero también podemos encontrar otras que nada tiene que ver con las anteriores como es convertir nuestra pulsara Mi band 6 en una linterna. Cuando la activamos su pantalla se encienden todos sus pixeles en blanco a la máxima intensidad convirtiéndose así en una pequeña linterna. Aunque por su tamaño y su potencia no es de gran alcance, pero podrá sacarnos de más de un apuro. Para activarla, lo haremos desde la misma pulsera, para ello, pulsa sobre la pantalla para activarla, si no estuviera activa, y desliza hacia abajo para acceder a las opciones y sigue los siguientes pasos:

Una vez accedes a los ajustes de la pulsera, pulsa sobre “ más ” para acceder a un nuevo menú.

” para acceder a un nuevo menú. Entre las opciones de este, encontramos en primer lugar “ linterna ”

” Selecciona para convertir la pantalla en el botón de encendido de la misma.

Toca de nuevo la pantalla para encender la linterna.

Con la pantalla completamente iluminada en blanco, vuelve a tocar de nuevo su superficie para apagarla.

De esta manera se convertirá de nuevo en el botón de encendido.

Pasados un tiempo prudencial si no hemos hecho uso de nuevo de esta la pantalla se apagará volviendo de nuevo a mostrar la pantalla principal.

Una linterna que podemos usar para iluminar en proximidad, ya que por su potencia no podremos usarla, por el ejemplo, para hacer travesías nocturnas, donde necesitamos gran potencia del haz. Pero si podremos iluminar en sitios más reducidos como puede ser por debajo de un mueble o usarla por la noche para movernos por una habitación a oscura, si no queremos molestar al resto. Algo que debemos tener muy en cuenta es que su uso merma considerablemente la autonomía de la batería de la pulsera. Ya que para ello debe iluminar todos los pixeles con la mayor potencia y esto supone un elevado gasto. Además, es uso prolongado puede llegar ocasionar daños. al tratarse de una pantalla OLED, si mantenemos demasiado tiempo encendida los pixeles pueden a llegar a quemarse y provocar pixeles muertos. Y al tratarse de una pantalla tan pequeña, puede tener como consecuencia que quede inutilizada. Hacer un uso consciente y puntual de esta función puede ser gran ayuda en condiciones de poca visibilidad en momentos puntuales, pero no puede convertirse en un hecho constante pues si no la pantalla sufrirá las consecuencias.