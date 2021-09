Xiaomi anuncia una correa con NFC integrado para pagar con cualquier reloj

Los relojes y pulseras inteligentes se han convertido en dispositivos habituales en nuestro día a día. No hay más que ver como cada vez más personas a nuestro alrededor cuentan con alguno de estos dispositivos. Ya sean asequibles o más caros, la realidad es que quien no tiene uno de estos dispositivos es porque no quiere, salvo excepciones lógicamente. Una de las empresas más activas en este campo es Xiaomi, que tiene una de las gamas más amplias. Ahora la marca desvela de forma discreta el que será uno de sus próximos “inventos” en este campo, el de las correas inteligentes.

Paga con cualquier reloj

Uno de los mejores usos que se le puede dar a un wearable es el de pagar con él en un establecimiento, como lo haríamos con el teléfono. Esto es posible gracias a la conectividad NFC, que no siempre está disponible para todos. Ahí es donde entra en juego este producto que está desarrollando la marca china. Y es que espera que con ella podamos pagar con cualquier dispositivo, incluso podríamos hacerlo con un reloj tradicional. Y es que el formato no es nuevo, pero de Xiaomi podría hacerlo masivo de lanzarlo más adelante. Básicamente este producto es una correa, parece que, de silicona, que lleva incorporado un chip NFC.

Xiaomi NFC Mi Pay Straps | Xiaomi

El producto en cuestión se llama Xiaomi NFC Mi Pay Straps, y no está clara cuál va a ser su operativa, ni en cuáles van a ser sus componentes, pero todo apunta a un uso como el que os hemos descrito, de dotarnos de un medio de pago en establecimientos, aunque nuestra pulsera o reloj no sea inteligente. De momento parece que la firma china está colaborando con empresas financieras indias para poder desarrollar en aquel país un método de pago que pueda utilizar estas pulseras como si fuera un wearable o teléfono más.

Un producto que puede tener su sentido en el mercado si llega con un precio asequible, que sea incluso inferior al de un wearable medio. Quizás por unos 15 o 20 euros sería una buena manera de darle a nuestro reloj o pulsera barata una función que para tenerla de fábrica en nuestro dispositivo haría falta gastarnos más que ese dinero. Es evidente que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de que el mayor número de personas posible tenga acceso a los pagos sin contacto, no solo con tarjetas de crédito o débito, sino también con wearables que minimizan la interacción los empleados del comercio o con los datáfonos.

No sabemos cuándo llegarán al mercado estas Xiaomi NFC Mi Pay Straps, pero desde luego podrían ser una buena alternativa a los wearables tradicionales, sobre todo si como decimos, estas son más accesibles para todos. Lo ideal sería poder convertir también en potenciales relojes para pagar aquellos tradicionales que no son inteligentes, sería una gran ocasión para darlos un nuevo uso. De momento tocará esperar, pero si se desarrolla en India, hay muchas opciones de que termine llegando a Europa este producto.