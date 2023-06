No volverás a perder la mochila con este modelo compatible con Find My de Apple

Sin duda la mochila es uno de esos objetos propensos a perderse, y no porque se nos pueda escurrir de las manos, o porque no sea voluminoso. Simplemente es de esos objetos que en el ajetreo del viaje puede terminar desde en el escáner del embarque, a olvidada en un bar, o en los lugares más cotidianos. En esta ocasión hablamos de una mochila que precisamente nos va a ayudar a que no cunda el pánico en esos casos. Y es que esta nueva mochila integra la tecnología de localización de Apple, lo que nos facilitará mucho la tarea de averiguar dónde se encuentra.

Así es la nueva Targus Cypress Hero con localizador

Sin duda es la gran funcionalidad que nos ofrece esta mochila, la posibilidad de encontrarla fácilmente desde nuestro iPhone o incluso desde el Apple Watch o un Mac gracias al ecosistema de los californianos y su función Find My. Básicamente nos ofrece la misma función que un Airtag, por lo que nos ahorramos comprar uno de estos dispositivos para poder tenerla localizada, y no hay que estar pendientes de que lo lleve adosado. Por lo demás se trata de una mochila con una apariencia normal, que no debe inducir a nadie o terceras personas a pensar que puede ser localizada.

Targus Cypress Hero | Targus

Esta localización necesita de una pila de botón para poder funcionar. Concretamente es una pila CR2032 que podemos encontrar en la cualquier superficie comercial. Y una vez la hemos reemplazado nos ofrece casi un año de autonomía, por lo que no vamos a tener que reemplazar la batería en mucho tiempo, y por tanto será mucho más cómodo el uso de esta nueva funcionalidad.

Además de nos ofrece diversos compartimentos en el interior, donde hay por ejemplo un apartado acolchado, perfecto para guardar nuestro ordenador portátil o tableta, evitando daños en caso de caída accidental. Este portátil puede tener un tamaño de hasta 15,6 pulgadas, por lo que entran la gran mayoría que podemos encontrar en el mercado. También tenemos un bolsillo de acceso rápido en la parte trasera, que está acolchado. Una mochila que cuenta con una capacidad de 22 litros en total.

No es la primera vez que escuchamos informaciones acerca de esta mochila, ya que fue presentada oficialmente en el CES 2022, pero hasta ahora no se ha convertido en una realidad. Un aspecto destacado de esa mochila es que ha sido fabricada de forma sostenible, a partir de 26 botellas de plástico, que han sido pulverizadas hasta convertirse en un textil que recubre esta mochila. En definitiva, una mochila que sin duda es muy diferente porque siempre la vamos a tener localizada, accediendo directamente desde nuestro iPhone, Apple Watch o Mac gracias a esta funcionalidad de Apple.

De momento está disponible en Estados Unidos por un precio de 149,99 dólares, que podría ser exactamente igual en euros cuando llegue a España, que esperamos que lo haga. Un precio quizás un tanto elevado, pero que para muchos usuarios puede ser más que asumible teniendo en cuenta que puede salvarnos de perder objetos muy valiosos gracias a su capacidad para ser localizada en cualquier momento.