Google va a por Apple con su propia alternativa a los AirTags

Los localizadores Bluetooth o GPS no son nada nuevo, antes de la llegada de los AirTag de Apple reinaban en el mercado los Tile, e incluso Samsung tenía uno de estos dispositivos en su catálogo. Ahora sabemos que al popular dispositivo de Apple podría salirle dentro de poco otro rival por parte de una de las grandes tecnológicas, Google. Parece que los de Mountain View se van a subir a la ola generada por el dispositivo de la marca de la manzana, y van a lanzar su propio dispositivo. Vamos a conocer más a fondo estas informaciones, que desde luego apuntan a algo que nos parece bastante plausible.

Una alternativa directa a los AirTag

Ha sido uno de los filtradores más activos en el mercado tecnológico quien ha desvelado estos planes de los de Mountain View. Concretamente ha sido Kuba Wojciechowski a través de su cuenta de Twitter quien ha desvelado que Google está trabajando en un localizador inteligente similar al AirTag de Apple, cuyo nombre en clave es el de “grogu” que como sabéis también es nombre por el que conocemos al pequeño Yoda de The Mandalorian. Por tanto, lanza el guante y asegura que esto ya es un hecho.

Algo que desde luego no suena descabellado, porque desde luego a Apple le ha funcionado muy bien el AirTag desde que lo lanzar al mercado. Un movimiento similar por parte de Google tendría sentido, sobre todo porque, aunque el dispositivo de Apple funciona con Android, es evidente que en el caso de Google la integración del dispositivo con su sistema operativo sería perfecta, o al menos eso es lo que esperaríamos. Este tipo de localizadores utilizan tecnología Bluetooth y algoritmos que triangulan la posición de todos los que tengan cerca para poder dar con nuestro dispositivo si lo hemos dejado olvidado en algún lugar.

Sobre cuándo se presentará este dispositivo no hay información alguna. Pero por la naturaleza de este y por el encaje que tendría en la gama de Google, no nos extrañaría lo más mínimo que fuera uno de los anuncios que Google haga en su I/O el próximo mes de mayo. En esta cita los de Mountain View suelen presentar sus dispositivos relacionados con el Internet de las Cosas y los accesorios de sus populares móviles y wearables, que suelen ser más protagonistas en sendos eventos de finales de verano o comienzo del otoño. Así que no nos extrañaría que en apenas cinco meses tengamos una alternativa al Airtag por parte de Google, algo que por otro lado estamos seguros sería muy bien recibido. Es solo un rumor, o una filtración, pero desde luego suena a algo muy posible.