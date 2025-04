Unas Vision Pro más baratas ya aparecen en el horizonte de Apple

Hace ya casi dos años que Apple presentó en el WWDC sus gafas Vision Pro y las lanzó meses después con un precio astronómico en el contexto del consumidor habitual. Es evidente que tras este tiempo las gafas han conquistado al mercado en términos técnicos, pero no han convencido al consumidor, que sigue lejos de invertir casi 4000 euros en unas gafas sin tener muy claro para qué. De ahí que la estrategia de Apple pase por diversificar el mercado, y lanzar nuevos modelos, también más baratos.

Las nuevas gafas baratas ya están en camino

Una vez más ha sido Mark Gurman quien ha desvelado los detalles de los planes de Apple en el medio plazo respecto de su división de gafas inteligentes. Desde hace semanas, la división de realidad virtual de los californianos no tiene un líder claro, después de que Mike Rockwell, su anterior responsable, haya pasado a liderar al equipo detrás de la inteligencia artificial de Apple Intelligence. Con todo esto, Apple sigue buscando la manera de recuperar el rumbo tras el fiasco de las Apple Vision Pro.

Ahora ya no habrá un equipo concreto detrás de las futuras gafas de la marca, sino que serán varios los equipos que trabajen en ellas. Y en eso están, trabajando en nuevos modelos que se dirigirán a un público diferente. El siguiente modelo en desarrollarse está siendo una variante más sencilla de las actuales Apple Vision Pro, que contarían con un chip M5, pero con un precio mucho más accesible, aunque no esperemos ni de lejos que se parezcan a las Meta Quest en este sentido.

No obstante, el actual modelo tendría continuación con otra generación, que no se fijaría tanto en el precio, que seguramente sería bastante similar, pero sí en su peso. Una de las quejas de quienes han usado las gafas de Apple, es que su peso elevado genera mucha tensión. Y el objetivo con este modelo es reducirlo en 700 gramos. Pero estas dos no serían las únicas propuestas en lo que se refiere a gafas por parte de Apple.

Ya que habría un tercer modelo en camino, que tendría un público objetivo diferente, y estarían destinadas a competir más bien con gafas de Meta más avanzadas, o las de Valve y HTC. Ya que estas contarían con la conexión a un Mac como su rasgo diferencial. Esto quiere decir que utilizarían el potencial de procesamiento de los ordenadores de Apple, que en algunos casos es enorme, para poder mover los contenidos en tres dimensiones.

Aunque tendrían un perfil más orientado al mercado profesional. Por último, Apple trabaja en un modelo que seguramente se convertiría en el más popular de todos. Sería la alternativa de la marca a las populares gafas Ray-Ban de Meta. Por tanto, serían gafas de montura clásica, con elementos multimedia, como una cámara, altavoces y seguramente mucha inteligencia artificial. Aunque según Gurman, este sería el modelo más tardío, y por tanto el que necesitaría más tiempo para llegar al mercado. Lo que está claro es que lejos de decaer, el negocio de gafas de Apple tiene mucho futuro, al menos, inversión por parte de los de Cupertino.