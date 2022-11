Lo vas a querer: esta pletina de casetes tiene un diseño único y conectividad Bluetooth

Si hace unos días os mostrábamos lo atractivo del nuevo tocadiscos de Audio Technica, ahora toca también hacerse eco del lanzamiento con un claro aire retro. Se trata de una nueva pletina de casete que cuenta con tecnología de conectividad inalámbrica. Y no solo eso, porque esto es algo que ya hemos visto en otros productos, sino por su espectacular diseño, que desde luego no va a pasar desapercibido en aquel lugar donde lo expongas. Vamos a conocer todo lo que nos ofrece, porque desde luego nos parece un producto a tener en cuenta para todos esos puristas ya no solo del sonido, sino sobre todo de lo retro con toques tecnológicos.

[[H3:Lo que nos ofrece el IT’S REAL Bluetooth Speaker + Cassette Player Combo]]

Este nombre tan largo esconde detrás eso, un combo de dos productos que nos ofrece una interesante experiencia de uso si todavía conservamos casetes en casa o si los adquirimos, ya que hay que recordar que al igual que el vinilo, el casete se está haciendo de nuevo con un pequeño hueco en el mercado. Y es que este dispositivo tiene un diseño que no pasa desapercibido, totalmente transparente, y que integra un altavoz debajo de él. Además, podemos apreciar que al ser transparente es perfectamente visible el giro de los cabezales mientras estamos reproduciendo nuestra música favorita.

Por tanto, con él podemos hacer varias cosas, por un lado, reproducir los casetes directamente desde el altavoz que integra, y que podemos controlar con los grandes botones de reproducción con aspecto retro que incorpora. Solo hay que retirar la tapa transparente para introducir la cinta y reproducirla pulsando esos botones. Cuenta con dos altavoces de 5W de potencia, así como un conector minijack, así como un conector USB tipo C que puede cargar pilas recargables AA, por lo que no tiene una batería como tal para funcionar. Eso sí, este altavoz no cuenta con Bluetooth, sino que para ello este conjunto dispone de un elemento de lo más original para poder reproducir nuestra música.

Una cinta con Bluetooth integrado

Porque esa cinta de casete tan atractiva que vemos en las imágenes y vídeos de este dispositivo, con aspecto más bien de magnetófono, no solo es una cinta, sino que además incorpora conectividad Bluetooth. Por tanto, podemos conectar la cinta al teléfono mediante esta conectividad, y a partir de ahí reproducir desde el teléfono nuestra música en cualquier reproductor de casetes. Sea cual sea, bastará darle al play en la pletina para que comience a sonar la música que estamos reproduciendo desde el teléfono móvil.

Por tanto, es un producto que nos ofrece desde luego no solo un diseño atractivo, sino unas características poco habituales entre los productos retro, que le dan un uso diferente a estos dispositivos. Y es que nos parece genial que esta cinta de casete pueda ser utilizada como receptor Bluetooth para poder llevar nuestra música a cualquier pletina. Lógicamente con este método es probable que se mejore la calidad del sonido, que en estas cintas siempre ha sido mejorable. Estos dispositivos los podemos comprar ya en Kickstarter, por un precio de 114 euros más los gastos de envío. Se enviará a quienes se hagan con él durante el próximo mes de enero.

