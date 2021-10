Tres buenos dispensadores de agua asequibles

Estar bien hidratados es algo necesario en cualquier época del año, por lo que disponer de una fuente de agua fresca y calidad en casa o en la oficina es posible. A continuación, te presentamos tres alternativas para tenerla siempre a mano por unos 50 euros.

Dispensadores de agua

Es habitual verlos en comercios y oficinas a nuestra disposición. En el mercado podemos encontrar otras opciones mucho más caras. Entre los que se encuentran los que necesitan de una sencilla instalación y estar conectados al suministro de agua o los que por el contrario no necesitan instalación, pero sí que necesitamos adquirir las botellas de suministro de agua. Pero este no es el caso ya que se trata de dispensadores con depósito.

Dispensador Jocca | Jocca

Dispensador Jocca

Con una capacidad de 7 litros en su depósito y 0.7 litros de enfriamiento es una opción muy a tener en cuenta si no disponemos que mucho espacio. Su diseño compacto en el que incluye doble grifo y bandeja para recoger el sobrante. Con una potencia de 65 Watios, enfría el agua hasta conseguir una temperatura de entre los 10 y los 15 grados. No dispone de adaptador para botellas. Podemos adquirirlo al precio de 47 euros.

Orbegozo DA 5525 | Orbegozo

Orbegozo DA 5525

Comparte con el anterior tanto la potencia de 65 watios como la capacidad de su depósito ya que también es de 7 litros. A diferencia tiene una capacidad del doble para albergar el agua fría la cual alcanza una temperatura que va desde los 8 a los 15 grados. Además, incluye bandeja de recogida de agua. Su precio está en el entorno de los 60 euros.

Dispensador Thulos dl07 | Thulos

Dispensador Thulos dl07

Este compacto dispensador de agua tiene en común con los anteriores tanto la potencia como la capacidad de su depósito. También tiene en común con el resto la bandeja de recogida del agua sobrante y el doble gripo. Fácil de usar y de limpiar, dispone de un piloto luminoso que nos indica cuando está encendido y cuando está preparado para su uso. Dependiendo del vendedor podemos encontrarlo con un precio de 60 euros.

Además de las ventajas que hemos mencionado estos dispositivos tienen en común algunos inconvenientes que debemos tener en cuenta antes de comprarlos. Ya que si estamos pensando comprar uno para nuestro hogar cobra bastante importancia el lugar donde lo vamos a ubicar. Por norma general los ventiladores de enfriado de estos no suelen ser todo lo silenciosos que nos gustaría, y pueden producir algo de ruido.

Otro aspecto de estos dispensadores es el sabor a plástico en los primeros días de uso por lo que lo más recomendable es realizar varios llenados y vaciados previos antes de usar y comprobar que ha desaparecido antes de usarlos. Además, es muy importante mantener una constante limpieza y mantenimiento de estos ya que si no realizamos estas labores con cierta asiduidad puede producirse la aparición de bacterias, que no sólo harán que el agua tengo mal sabor si no que pueden acarrearnos problemas de salud.