No todos los robots aspiradores friegan igual, ¿cómo elegir el idóneo?

Los electrodomésticos inteligentes están ocupando un espacio muy importante en nuestros hogares. Desde neveras con pantalla inteligentes desde las que podemos saber qué contienen en el interior sin abrirlas a lavavajillas que calculan el detergente que necesitan para el lavado y se encargan de hacer la compra cuando faltan existencias. En este campo, los reyes son los robots aspiradores y de limpieza autónomos. Te contamos la diferencia entre un simple aspirador inteligente y un centro de limpieza autónomo.

Robot aspirador o centro de limpieza

Son muchos los robots aspiradores que además de aspirar los residuos friegan el suelo. Pero no todos son capaces de diferenciar entre superficies y donde tienen que aplicar qué técnicas de limpieza. A continuación, te contamos qué tienen en común y en qué se diferencian estos dispositivos. A la hora de elegir el robot de limpieza perfecto, no solo debemos fijarnos en si friega o no y en el precio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la configuración de nuestra casa y sus necesidades. Si disponemos o no de alfombras y de la zona de suelo libre que tengamos que fregar. Esto determinará el tipo de robot de limpieza necesitamos y si vale la pena invertir en uno.

Robot de limpieza inteligente Dreame L20 Ultra | Dreame

Son muchos los modelos de robots inteligentes que a la vez que aspiran friegan el suelo. Estos disponen de un pequeño depósito de agua que debemos incorporar al robot cuando queramos que friegue el suelo. La mayoría de estos dispositivos no distinguen cuando deben hacer uso de las mopas, pasando estás tanto por las alfombras como por cualquier tipo de suelo sin tener en cuenta si se trata de madera o terrazo y la cantidad de humedad que estos necesitan, este el caso de los populares robots de limpieza como los Roomba.

Roomba Combo j7+ | Roomba

Existen otras alternativas, como los Dreame cuyo coste es superior, pero que merecen totalmente la pena si cuentas con varias alfombras repartidas por todo el espacio. Estos son capaces de aprender donde se encuentran situadas las alfombras, elevar sus mopas para no mojar y estropearlas. De manera que en un mismo ciclo de limpieza realizan dos tareas, aspirar, fregar los suelos y limpiar las alfombras.

Xiaomi Robot Vacuum E5 | Xiaomi

Además, no es necesario cambiar los accesorios de limpieza para realizar cada una de las tareas, por defecto está equipada con un par de mopas direccionales que le permite llegar a los rincones. Estos centros de limpieza además disponen de unos tanques de agua en sus bases de carga que además de llenar el dispositivo del robot en cada ciclo de limpieza, permiten el aclarado y limpieza de las mopas tras finalizar los ciclos. El agua sucia resultante se acumula en un segundo tanque para el agua sucia que debemos vaciar con frecuencia.

Como accesorio que tenemos que adquirir aparte, tenemos la posibilidad de usar el kit de llenado y vaciado, el cual permite conectar la base de carga y centro de limpieza a una fuente de agua corriente y a un sistema de desagüe por que se eliminará el agua sucia, de forma la totalidad del proceso de limpieza será del todo automático.