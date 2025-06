¿Tienes una Smart TV que ya no usas? Así puedes volver a sacarle partido

El ritmo al que avanza la tecnología es vertiginoso, es por ello que transcurrido pocos años nuestros dispositivos se quedan desfasados, lo cual los vuelve lentos y poco eficaces. Aunque no siempre es motivo para deshacernos de ellos, ya que podemos darles una segunda oportunidad, con otro uso, este es el caso de las televisiones inteligentes. A continuación, te contamos qué otros usos puedes darles.

Una nueva vida para tu viejo televisor

Ya sea la acción del paso del tiempo o por el de la obsolescencia programada, de forma periódica cada cierto tiempo, nos vemos obligados a cambiar nuestro televisor, y no porque no funciones, sino que porque se ha vuelto demasiado lento o porque ya no cumple con su función con la misma eficiencia que el primer día. Pero este no es motivo suficiente para tirarlo, ya que podemos utilizarlos y seguir haciendo uso de estos. Una de las opciones que tenemos para renovar nuestro televisor y seguir haciendo uso de este en nuestro día a día es conectando dispositivos como los Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Aunque si lo prefieres, puedes optar por otras soluciones.

Xiaomi TV Q2 | Xiaomi

Los amantes de los juegos retro tienen en estas una solución para jugar a sus juegos preferidos en sus viejas consolas. Incluso podemos instalar emuladores si estos disponen de sistemas Android. Así como al mismo tiempo, podemos convertirla en un modo de entretenimiento para toda la familia.

Otra forma de recuperarla para el uso diario es convertirla en un monitor adicional para nuestros ordenadores. De manera que nos da la opción usar este para aumentar el espacio de trabajo, en el que colocar las herramientas y aplicaciones que cuentan con una gran exigencia técnica, como puede ser el correo electrónico, el calendario y otra app de gestión. Usando el monitor principal para aquellos que necesiten precisión en el color y otras funcionalidades. También podemos usarlo para nuestras reuniones o videoconferencias, de forma que optimizamos el uso de la pantalla principal a la hora de trabajar.

La seguridad se ha convertido en una de las preocupaciones de muchos usuarios, los cuales han optado por la instalación de sistemas de videovigilancia en sus hogares. Las apps de los principales fabricantes suelen ser compatibles con Android, lo que nos permitirá ver las imágenes de estas en nuestro viejo televisor. También podemos optar por el uso de unos dispositivos de Streaming para esta función.

Un televisor no deja de ser una pantalla, la cual podemos adaptar para otros usos, ya sea de una forma funcional o decorativa. Ya que podemos convertir usar nuestro viejo televisor para darle un toque acogedor a nuestra casa en invierno, convirtiéndolo en una chimenea, o darle un toque refrescante en verano en forma de pecera, para lo que usaremos aplicaciones o reproduciendo vídeos con magníficas imágenes.

Aunque siempre tenemos la opción de usarlo como marco de fotos o para crear nuestra propia exposición de cuadros, reproduciendo nuestras obras de arte favoritas a través de una memoria USB, una función que incluyen algunos televisores a través de su protector de pantalla.