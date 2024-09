Tesla lanza una batería externa con MagSafe que puedes recargar con tu coche

Las baterías externas son uno de los accesorios imprescindibles para nuestros smartphones o dispositivos electrónicos. Gracias a ellas podemos salir de casa descuidados de que nuestro móvil no tenga mucha batería restante. Y en esta ocasión nos fijamos en un modelo que nos ofrece unas características ideales si tenemos además un Tesla, un eléctrico de Elon Musk. Y es que además de contar con el exclusivo grafismo de la marca, cuenta con funciones que vamos a poder sacar provecho desde nuestro coche.

Carga y recarga desde tu coche

Y es que esta batería no solo nos ofrece energía para cargar nuestro móvil, sino que en un momento dado se puede cargar rápidamente desde el propio coche. Se trata de una batería externa que cuenta con una capacidad de 5000mAh, no es de las más grandes, pero para cargar prácticamente al 100% cualquier teléfono medio, nos sirve sin problemas, y por supuesto otros muchos dispositivos.

Tesla Wireless Portable Charger | Tesla

Lo mejor, sobre todo si tienes un iPhone, es que cuenta con Magsafe, el estándar de carga inalámbrica que nos permite cargar el teléfono con adosar la batería a la parte trasera del iPhone. De esta manera podemos cargarlo sin conectar cables, lo que es mucho más cómodo. Y otro aspecto que nos parece genial es que, si la batería se queda sin energía, no pasad nada. Solo tienes que dejarla sobre el cargador inalámbrico de tu Tesla, para que esta se recargue cómodamente.

De esta manera no necesitamos cables en ningún caso, tanto para cargar el iPhone como para cargar la propia batería. Y no solo esto, ya que es capaz de cargar hasta dos dispositivos a la vz, la que con el estándar Qi también podrá cargar a la vez tu reloj inteligente, por ejemplo, un Apple Watch, o incluso auriculares como los AirPods, si estos cuentan con los estuches más modernos que admiten la carga sin cables.

Otro buen detalle es que no vamos a tener que cargar con cables para poder cargar nuestros dispositivos por este método. Ya que cuenta con un cable USB tipo C integrado, que va siempre con la batería, y evita esos desagradables momentos en los que nos damos cuenta de que nos hemos olvidado el cable de carga y que no podemos recargar el teléfono.

Esta batería cuenta con algunos pilotos LED, que nos indican el nivel de carga restante. Además cuenta con un diseño muy pulido. Que permite convertir la batería en todo un soporte para el iPhone o cualquier otro teléfono. Ya que su parte trasera se inclina y permite colocar sobre ella el teléfono para que se cargue sin cables. Y además, su diseño es realmente atractivo, y puede qeudar estupendo en nuestro Tesla mientras se recarga.

Precio del nuevo Tesla Wireless Portable Charger

Como os podéis imaginar estamos ante todo un dispositivo exclusivo, y eso quiere decir que su precio es elevado. Llega en tres colores, como son negro, blanco y oro rosa. Y su precio es de 95 dólares, unos 85 euros al cambio, lo que para una batería de esta capacidad es bastante elevado. Aunque eso sí, a exclusividad no lo gana nadie.