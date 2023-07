¿Tendremos nuevo Apple Watch barato este año?

Decir que un Apple Watch es barato nunca va a ser del todo cierto, porque la realidad es que suelen ser modelos bastante elevados de coste. Pero lo que es evidente es que según el modelo que compremos tendremos que hacer un desembolso mayor. En este caso vamos a hablar del que es considerado el modelo barato, porque precisamente de todos los Apple Watch es el más económico. Hablamos del Apple Watch SE, del que hasta ahora no se ha hablado mucho acerca de una nueva generación, pero que parece que sí está en camino.

¿Un Apple Watch SE 3?

Pues bien, ahora hay nuevas informaciones acerca de si tendremos un nuevo modelo asequible de este popular reloj. Y no hay buenas noticias, porque por lo que se sabe ahora no va a haber una nueva generación de este reloj este año. Por supuesto que tendremos un Apple Watch SE 3, pero las informaciones que llegan de un prestigioso analista no apuntan a eso. De hecho, Mark Gurman espera que sea el próximo año cuando se estrene.

Sería en la Keynote de septiembre de 2024 cuando la nueva generación del reloj más asequible de la gama por fin vea la luz. Así que este año lo que se espera que Apple estrene tanto el Apple Watch Series 9, y Apple Watch Ultra 2, sus modelos de rango de precio medio y de tope de gama. Recordemos que hasta ahora ha sido fácil ver al modelo SE por debajo de los 300 euros, aunque con el aumento generalizado de los precios al que estamos asistiendo no será extraño que este nuevo modelo llegue con un precio superior a los 300 euros.

De todas formas, si nos limitamos al pasado calendario de lanzamiento de estos modelos, tiene cierta lógica que llegue en 2024. No en vano la primera generación se presentó en septiembre de 2020, y la segunda en septiembre de 2022. Por lo que siguiendo este patrón es bastante lógico que lo siga también en esta tercera generación. Además, hay que recordar que este es un modelo que se nutre de características de modelos anteriores.

O lo que es lo mismo, hasta que los Apple Watch estándar no reciban nuevas novedades, no es de esperar que Apple las aplique en este modelo accesible, que como es lógico sacrifica muchas de las características de los modelos más caros para ofrecer precisamente un precio más accesible para todos. Respecto de lo que se puede esperar el próximo año del Apple Watch SE, hay una función que se nos viene a todos a la cabeza.

Y es la de hacer electrocardiogramas. Esta es sin duda una de las funciones estrella de los modelos más avanzados y creemos que puede llegar a este modelo porque se ha convertido ya en una tecnología más accesible, y no será tan costosa como lo habría sido en anteriores generaciones. Además, es de esperar que Apple lance entre este año y el que viene nuevos Apple Watch con funciones que permitan eclipsar a estos ECG.