Tendederos inteligentes para secar tu ropa cómodamente

Con el fin del verano, bajan las temperaturas, y comienzan a aparece las primeras lluvia, para lo que necesitamos ropa más gruesa. Tres factores que hacen que la ropa limpia tarde mucho más en secarse. Por eso hoy queremos recomendarte tres productos que te ayudarán a acelerar el proceso de secado de la ropa.

Tendederos eléctricos

En las épocas de buen tiempo, con el aumento de las temperaturas y el descenso de la humedad ambiental, la ropa se seca rápidamente con un rato incluso a la sombra. Esto no sucede con la llegada del frío y las lluvias. Además de no podemos secar la ropa al sol, tarda mucho más en secar debido a la humedad ambiental y no sólo eso, ya que al mantener más humedad, se pierde la frescura y el olor a suavizante. Si estás cnsado de ocupar los radiadores de casa con ropa para secar, puedes echar un vistazo a estos dispositivos con los que puedes reducir el tiempo de secado.

Cofan Tendedero Modelo Sahara | Cofan

Tendedero eléctrico Cofan

Su aspecto general no es muy diferente a los tendederos de interior clásicos. Dispone de un cuerpo central de 8 barras y dos alas extensibles que nos permiten tender gran cantidad de ropa. Toda la estructura se calienta por igual secando más rápidamente la ropa. Un aparato muy fácil de usar, ya que sólo tenemos que enchufarlo a la red para que comience a funcionar, Una vez lo creamos conveniente o nuestra ropa está seca, lo desenchufamos, plegamos y guardamos en cualquier sitio. Puedes adquirirlo en Amazon por 76 euros.

Tendedero eléctrico InnovaGoods | InnovaGoods

InnovaGoods Tendedero eléctrico Plegable

Si no dispones de mucho espacio este tendedero plegable es la solución. Construido en Aluminio y ABS, soporta hasta un máximo de 20 kg, dispone de 12 barras dispuesta en dos baldas regulables en altura y posición, lo que facilita el secado. Su sistema de secado Air Breazy, crea una corriente natural que acelera el proceso de secado. Es dispositivo al igual que el anterior, funciona de mismo modo tan solo tenemos que enchufarlo a la red para que comience a funcionar. Es plegable y fácil de guardar en cualquier sitio ya que ocupa muy poco espacio. Su precio es de 56 euros.

Aunque se trata de dispositivos muy sencillos ya que carecen de programador, podemos convertirlos en inteligentes con la ayuda de un enchufe compatible con Alexa o el asistente de Google. Cómo ya hemos hecho antes con otro tipo de aparatos, podemos programarlos para que se activen en un momento determinado o encenderlos y apagarlos cuando queramos a distancia con la ayuda de su conectividad WiFi. Una sencilla forma de ahorrar tiempo y energía programando la desconexión automática.

Secadora de Ropa Eléctrica | NEWTECK

NEWTECK Secadora de Ropa Eléctrica

Una secadora portátil multifunción, armario y tendedero que permite secar rápidamente la colada. Dispone de tres niveles de secado y desinfección de gérmenes y bacterias a través de su luz ultravioleta. Fácil de desmontar y transportar protege la ropa del roce que se produce en las secadoras tradicionales. Además, este modelo dispone de temporizador ajustable de 30 a 180 minutos. Aunque siempre podemos conectarlo a un enchufe inteligente como las dos opciones anteriores y controlarlo a distancia. Cómpralo por 69.90 euros.