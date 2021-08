TCL lanza una webcam para televisores con Android TV

Las webcam se han convertido en dispositivos muy populares en todo el mundo con la llegada de la pandemia. Estas prácticamente han sido un bien de primera necesidad en los tiempos del confinamiento, cuando lo más recomendable era ver a las personas solo de manera virtual. Y no solo a nivel personal, sino también en los estudios y en el trabajo. Por eso cada vez más fabricantes se están sumando al mercado de las webcam. Uno de ellos es TCL, el popular fabricante de televisores, móviles o tabletas, que ahora ha lanzado una práctica webcam que además cuenta con los suficientes recursos para que su presencia en nuestro hogar se lo más segura posible.

Dale un nuevo uso a tu TV

Es lo que vamos a conseguir con esta webcam de TCL, que sin duda abre todo un mundo de posibilidades alrededor de ella, con la posibilidad de entablar reuniones y encuentros virtuales desde la comodidad de nuestro televisor. Esta web en un principio es exclusiva para los televisores de TCL que cuenten con Android TV como sistema operativo o Google TV, pero no es descartable que se pueda utilizar con otros televisores en el futuro. Una webcam que incorpora un sensor con resolución Full HD de 1080p, más que suficiente para contar con una excelente calidad de imagen.

TCL FULL HD USB CAMERA | TCL

Además cuenta con un campo de visión de 70 grados, lo que permite un ángulo bastante abierto que dé cabida no solo a nosotros en la escena, sino a otras personas que participen de manera activa en la conversación. El sistema de micrófonos de esta webcam ha sido diseñado para que reduzcan el ruido circundante al máximo, haciendo de las conversaciones algo más sencillo de seguir. La webcam cuenta con una tapa que nos permite maximizar la seguridad cuando no estamos utilizándola. Esto quiere decir que aunque los hackers pudieran tener acceso a la señal de la webcam, no verán nada porque con la tapa se oculta por completo el sensor de la cámara.

TCL FULL HD USB CAMERA | TCL

Esta además cuenta con un sistema de anclaje de lo más sencillo y eficiente. Y es que es posible anclarla en el televisor gracias a un sistema magnético. De esta manera no hay que usar pinzas y con acercarla a la parte trasera del televisor se acopla perfectamente. Además da lo mismo si nuestro televisor es de 32 o 65 pulgadas, el método de anclaje será igual de sencillo en cualquier caso al adherirse magnéticamente. Esta cámara se conecta al televisor a través del puerto USB, mediante el cable que se incluye con ella por lo que es sacar de la caja, conectar y disfrutar.

Recordemos que recientemente Google había lanzado Duo en los televisores con Android TV o Google TV, lo que hace más sencillo poder acceder a videollamadas mediante nuestra cuenta de Google. El precio al que llega al mercado es de 80 dólares, unos 69 euros al cambio. No sabemos si se pondrá pronto a la venta en España, pero desde luego nos parece uno de los mejores accesorios que podemos tener para nuestro televisor.