Las tabletas Xiaomi Mi Pad 5 están a punto de llegar al mercado

Llevamos ya meses conociendo detalles acerca de las nuevas tabletas de Xiaomi, que se están haciendo de rogar después de haber desvelado muchas de sus características. Ahora parece que su lanzamiento está a la vuelta de la esquina, tal y como certifican algunas pruebas ineludibles a la hora de comercializar un nuevo producto como este. Se trata de la CEE, que como sabéis es básica para que los productos se puedan comercializar en nuestras tiendas, por lo que podemos contar con que estas tabletas se encuentran a punto de caramelo.

Lanzamiento en días o semanas

Eso es lo que podemos esperar al saber que las nuevas Xiaomi Mi Pad 5 han pasado por la certificación de la CEE, que como no podía ser de otra forma se ha superado de manera satisfactoria, por lo que ya no hay impedimento alguno para que las tabletas se pongan a la venta. Esta certificación la superó el pasado 11 de junio, y fue superada por una de las tabletas que se espera sean presentadas. Hablamos de la que cuenta con el modelo 21051182G. Previamente se había aprobado la certificación del modelo M2105K81C, por lo que en total hasta ahora se habrían certificado dos de los tres modelos que se esperan de esta nueva gama de tabletas.

Xiaomi no ha lanzado nunca una tableta de manera oficial fuera de China, de hecho sus últimos modelos de este tipo se vendían solo en las tiendas chinas, desde las que se importaban en España, donde por entonces la marca china no tenía aún presencia. Pero ahora parece que por fin Xiaomi va a entrar en el mercado global de tabletas, no sabemos si con los tres modelos que se rumorean o solo con estos dos que se han dejado ver en las certificaciones.

Tabletas de alta gama

Lo que hemos conocido hasta ahora de estas tabletas promete mucho, ya que las características filtradas apuntan muy alto. Como pantallas de 11 pulgadas, con resolución QHD de 2560x1600 píxeles, así como tasas de refresco de 120Hz. Serán tabletas muy potentes y compatibles con conectividad 5G, gracias a procesadores como el Snapdragon 870 y el MediaTek Dimensity 1200, que son procesadores que normalmente encontramos en móviles de la gama alta. Contarán con mucha batería, hasta 8720mAh, y esperamos que una carga rápida a la altura.

El presunto diseño de la Xiaomi Mi Pad 5 | Weibo

Otro de los últimos rumores que hemos conocido, es que Xiaomi estaría trabajando en un nuevo software al estilo de iPadOS, con una versión específica de su capa MIUI para tabletas, que permitiría aprovechar mejor sus características y su peculiar formato, con una superficie de pantalla mucho más grande que en el caso de los móviles. Además, como es marca de la casa, se espera que a pesar de estas características de altos vuelos, el precio sea muy ajustado, y se quede muy por debajo de sus competidores directos, como serán los iPad o los Galaxy Tab S7. Se había especulado con un lanzamiento este verano, y de momento parece que todo sigue su curso para que así sea.