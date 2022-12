La tableta de Google se deja ver de nuevo... de segunda mano

La verdad que Google se está haciendo de rogar con algunos de sus dispositivos. Durante todo este año hemos podido comprobar cómo algunos de sus gadgets más esperados, como los relojes Pixel, fueron anunciados en el I/O de Mayo, pero no presentados hasta el pasado mes de octubre. Peor suerte ha corrido su tableta, que sí que vimos en el I/O, pero que de momento no se ha presentado tal y como se esperaba. Ahora en otro giro bastante inesperado de los acontecimientos, se han topado con ella en el lugar más inesperado, y es que ha aparecido nada menos que en una venta de segunda mano, algo que no tendría sentido alguno cuando no se ha puesto a la venta aún, pero que sí, lo tiene.

¿Qué pasa con esta tableta?

Pues que se la ha visto ahora en una venta de segunda mano en Facebook. Algo bastante sorprendente, porque además en ella vemos imágenes reales de la tableta. Y todo cobra sentido cuando vemos la descripción del anuncio, porque parece que lo que se vende es una versión experimental de la tableta. Por lo que entendemos que alguien con acceso al desarrollo de esta ha decidido deshacerse de ella y sacarse de paso un buen pellizco. Este se encuentra a la venta en este anuncio por 400 dólares, y además de la propia tableta, como se ven en las fotos, cuenta con su “dock” una base que no solo la cargará, sino que debería tener otras muchas funciones.

Este dock para cargarla además contaría con altavoces, por lo que, si os fijáis, cuando vemos la tableta sobre esta base, el dispositivo se convierte en algo así como un gran Nest Hub. De tal manera que sería una de las grandes bazas de esta tableta para diferenciarse de su competencia, hacer las veces no solo de lo que es, sino también de un altavoz inteligente con todo el ecosistema de los de Mountain View instalado. Las imágenes por tanto nos muestran el aspecto real de esta tableta, además con todo detalle.

Y aunque se trate de un modelo experimental, podríamos decir que más bien se trata de un modelo de desarrollo, y que seguramente su aspecto sea muy similar al que tenga este modelo cuando se lance al mercado. Además, algo interesante es que en las imágenes se muestra con una interfaz bastante novedosa, para hablar de una tableta, con un aspecto que se adapta mucho mejor al de estas grandes pantallas. Además de esta pantalla, podemos ver otras imágenes donde la tablea se muestra desde otras perspectivas.

Especialmente llamativa es la que nos muestra la tableta sobre el dock, y que por tanto es la que nos muestra un aspecto más similar a los Nest Hub de la marca californiana. De momento no sabemos cuándo se presentará, pero visto este “experimento” a la venta parece bastante claro que es una tableta que ya está lista para ser lanzada al mercado. Veremos si Google no se echa atrás finalmente.