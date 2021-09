Muere Sir Clive Sinclair, creador del icónico ZX Spectrum

Ha muerto a los 81 años el inventor, ingeniero y empresario británico Sir Clive Sinclair, conocido sobre todo por haber sido el creador del Sinclair ZX Spectrum. El ordenador que democratizó el acceso a los ordenadores personales en medio mundo, y que también ayudo a expandir la industria de los videojuegos a nuestros hogares. Una pérdida que sin duda hemos sentido mucho aquellos que crecimos con uno de sus ordenadores cerca. Y es que, aunque como personaje no haya sido tan conocido para muchas personas, sus creaciones tuvieron un gran impacto sobre nuestras vidas, ya no solo entonces, sino en todo lo que ha venido después a lo largo de los años.

Un inventor y visionario, ante todo

Sinclair sin duda ha sido ante todo un apasionado de la electrónica a lo largo de su vida, anticipándose en muchas ocasiones a las tendencias e influyendo en la industria. En 1971 Sinclair creaba la primera calculadora que de verdad podía considerarse de bolsillo, con un precio por entonces que prácticamente era cinco veces el del ZX Spectrum que lanzaría una década después. Pero antes de este mítico ordenador, lanzaba su ZX80, el germen del ordenador que muchos de nosotros tuvimos en nuestros hogares allá por los años 80. Este contaba con una memoria de solo 1kB, que para entonces ya era algo bastante notable en términos de capacidad de procesamiento.

Se convirtió en uno de los primeros ordenadores personales “asequibles” ya que su precio era de apenas 100 libras cuando se lanzó al mercado en 1981. Este ordenador tuvo un sucesor, el ZX81, que precedió al gran triunfo de su carrera, el ZX Spectrum. Este modelo se lanzaba en 1982, y estuvo en producción durante una década, hasta 1992, en distintos formatos y modelos que se fueron lanzando, incluso un modelo con memoria de 128K. A lo largo de estos años Sinclair vendió nada menos que 50 millones de unidades, al nivel de grandes videoconsolas como las de Sony, Nintendo o Microsoft, con la gran diferencia de que por entonces no sabíamos ni lo que era una consola de videojuegos.

El ZX Spectrum no solo fue la puerta para muchos a los primeros videojuegos domésticos, sino que además también fue el primer contacto con la programación. No era raro encontrarse con publicaciones en las que se incluía el código necesario para poder programar nuestros propios juegos. Muchos usuarios podían pasar tardes dictando este código mientras otro de los usuarios lo tecleaba en el ordenador, para finalmente obtener un juego como de la nada. La era del ordenador personal como centro de juegos dio paso a la llegada masiva de las videoconsolas en los años 90, lo que llevó al fin de este ordenador, que para entonces ya palidecía a nivel de gráficos y rendimiento no solo respecto de las videoconsolas, sino también de los PCs que cada vez estaban más presentes en la casa de los españoles.

Sinclair también tuvo algún escarceo con el coche eléctrico, de hecho, en 1985 lanzó el Sinclair C5, un vehículo monoplaza de aspecto futurista completamente eléctrico. Fue un gran fracaso y no se pudo recuperar la gran inversión que requirió su desarrollo, lo que aceleraría la quiebra de la empresa y su posterior venta. Algo anecdótico, ya que siempre será recordado por lo feliz que hizo a millones de personas en todo el mundo con su primer contacto con la informática doméstica. Por las redes se han extendido las condolencias y el recuerdo a Sinclair entre ellas las del CEO de Microsoft, Satya Nadella, que ha recordado el ZX80 con el que se apasionó por la ingeniería e informática.