Sony lanza dos nuevos Walkman con un precio desorbitado

El término Walkman ha quedado eternamente ligado al reproductor de casetes portátil, que muchos de nosotros disfrutamos cuando éramos razonablemente jóvenes. Pero en la actualidad el Walkman, aunque tiene la misma finalidad, sí que nos ofrece un formato completamente distinto. Porque su creador, Sony, ha seguido lanzando Walkman en la era del Mp3 y el streaming, unos dispositivos que ofrecen desde luego una manera muy cómoda, y con más calidad que nunca, de escuchar nuestra música favorita. Ahora la firma nipona ha lanzado dos nuevos modelos que eso sí, pocos van a poder permitirse.

Así son los NW-WM1ZM2 y NW-WM1AM2

Son dos nuevos Walkman, que como hemos visto previamente en otros modelos menores, adoptan Android como sistema operativo, y es que la firma ha dejado atrás sus dispositivos movidos por su propio sistema operativo. Estos por supuesto han sido diseñados para ofrecer el mejor sonido posible, a la hora tanto de reproducir música desde un archivo guardado en el almacenamiento interno, como de una canción que se reproduce a través de alguno de los servicios de streaming que podemos instalar en el dispositivo. Estos cuentan con tecnología audio S-Master HX, diseñada para este tipo de dispositivos, y orientada a procesar la señal de sonido y optimizarla.

Un dispositivo que utiliza soldaduras sin plomo para ofrecer una calidad de sonido extraordinaria a la hora de reproducir a nuestros artistas preferidos. Se trata de unos reproductores que hacen uso de los mejores materiales, precisamente para eso, para evitar interferencias en el sonido, y que este sea lo más limpio posible. No solo esas soldaduras sin plomo, sino también otras que utilizan oro, que aumentan el espacio sonoro. Ese tipo de mejoras diseñadas solo para los auténticos melómanos y profesionales del sonido, que pueden apreciar este sonido también gracias a unos auriculares especiales, con las mejores especificaciones posibles. Y es que, si no acompañan los accesorios, no vamos a poder apreciar esas diferencias en el sonido.

Por otro lado, estos Walkman cuentan con una pantalla más grande, de 5 pulgadas, que tiene una resolución FWVGA. La batería proporciona una autonomía de hasta 40 horas de reproducción. Al contar con Android, podemos disfrutar no solo de la música que guardamos en su memoria interna, o incluso en una tarjeta microSD, ya que cuenta con una ranura para ello. Sino que además podemos instalar cualquier app o juego Android en él, lo que incluye todas las plataformas de streaming musical, como puedan ser Apple Music, Amazon Music, Deezer, TIDAL o QOBUZ, que son servicios que ofrecen música en formato de alta resolución.

Eso sí, se trata de dos dispositivos que cuentan con un precio lejos del alcance de la mayoría de los consumidores. Ya que el NW-WM1ZM2 tiene un precio de 3.700 euros al cambio, y el modelo NW-WM1AM2, que tiene un precio 1.400 euros al cambio. Como podéis imaginaros, serán pocos los que puedan hacerse con estos Walkman, y sobre todo aquellos que vayan a ser capaces de apreciar el verdadero sonido que ofrecen estos dispositivos, para los cuales tendremos que contar con unos accesorios también de precio muy elevado.