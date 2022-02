Sony está cerca de presentar unos auriculares con un diseño muy extraño

El mercado de auriculares Bluetooth no ha dejado de crecer en los últimos años, y ha dado la bienvenida a decenas de nuevos fabricantes. Pero la voz cantante la siguen llevando marcas como Sony, que cuentan con una gran tradición y algunos de los mejores modelos que hemos conocido estos años. Y la marca nipona sigue desarrollando nuevos modelos, que como en este caso tienen además un diseño de lo más sorprendente. Eso es lo que hemos podido comprobar con las imágenes que se han filtrado ahora de unos nuevos auriculares que tienen a punto de caramelo.

Así serían los Sony Linkbuds WF-L900

A nivel de diseño poco más se puede innovar en el mercado de auriculares, pero en este caso los nipones sí que han conseguido darle una vuelta de tuerca a lo que normalmente podemos esperar de un dispositivo como este. Y es que se han filtrado las imágenes de los nuevos Sony Linkbuds WF-L900, que nos ofrecen un aspecto completamente inédito, y que incluso genera cierta confusión, ya que nos parece de lo más sorprendente su aspecto. Como podéis ver, estos auriculares tienen un diseño curvado, que cuenta con dos núcleos bien diferenciados, uno con toda la electrónica del auricular, y lo que parecen lo sensores de proximidad, y otro en forma de anillo, que se adapta a nuestro pabellón auditivo de una forma como no lo hemos visto hasta ahora.

Este anillo es el que integra el altavoz en sí, así como los micrófonos a través de los que hablaremos en las llamadas. Unos auriculares que contarían también con cancelación activa de ruido, como ya es habitual entre los modelos de alta gama. El anillo que se encuentra perforado con un agujero en la parte central, es precisamente el que cuenta con el propio altavoz integrado, y por tanto será el que se acople a nuestro oído. Desde luego son unos auriculares que no dejan indiferente a nadie, si tenemos en cuenta el aspecto que tienen, que es del todo inusual para lo que estamos acostumbrados.

De momento no hay más informaciones que nos den una idea de lo que esperar de estos auriculares, pero conociendo a Sony es de esperar que hagan gala de una de las funcionalidades que han caracterizado a sus auriculares en los últimos meses. Y no es otra cosa que la cancelación activa de ruido, ya que la firma nipona cuenta con los que quizás sean los mejores auriculares Bluetooth del mercado, como son los Sony wh-1000xm4, unos auriculares que si no tuvieran un nombre tan complicado de recordar, seguramente serían mucho más populares en el mercado de lo que son ahora, y eso que se han convertido en uno de los preferidos de la gama alta.

Entendemos que con unas imágenes tan nítidas y claras de estos auriculares, su lanzamiento estará bastante cerca. Ya tenemos bastantes ganas de que conocer exactamente qué es lo que ha llevado a Sony a desarrollar este diseño tan original, entendemos que tendrá motivaciones relacionadas con la ergonomía de uso y la propia calidad de sonido de los auriculares.