Los smartwatch han evolucionado en los últimos años adoptando distintos formatos para llegar a más usuarios. Y Whitings es uno de los fabricantes que mejor ha sabido leer el mercado, a pesar de que en su momento vendió el negocio a Nokia, de la que volvió a recomprarlo hace unos meses. Ahora la firma sigue lanzando nuevos modelos que aprovechan el diseño híbrido, en el que sin duda la marca se ha convertido en todo un referente del segmento. Una nueva variante de su modelo Steel HR, que viene reforzado con zafiro para hacerlo mucho más resistente.

Una versión aún más premium de los Steel HR

Los smartwatch híbridos lo dicen todo con su denominación, son relojes inteligentes que tienen aspecto de reloj tradicional. Por tanto, por fuera vemos un reloj de elegante diseño, con una pequeña pantalla que es lo único que nos podría hacer pensar que estamos ante un dispositivo inteligente. En esta ocasión el nuevo Withings Steel HR Sapphire llega con un acabado en zafiro que ofrece mucha más resistencia respecto de los otros modelos de esta gama disponibles. Como es lógico, sus precios han aumentado respecto de los demás modelos, ya que se trata de un acabado que se paga gustosamente por su buena protección.

Withings Steel HR Sapphire | Foto oficial

De hecho mientras la versión estándar tiene un precio de 179 euros, la limitada sube hasta los 229,95 euros, mientras que esta nueva versión de los Steel HR de Zafiro tiene un precio de 299 euros, prácticamente el doble que la versión estándar. Por lo tanto el acabado de Zafiro es la principal mejora que nos ofrece este nuevo modelo. Respecto del resto de características, son las mismas de los Whitings Steel HR estándar. Porque a pesar de su aspecto de reloj normal y corriente, hace prácticamente lo mismo que cualquier smartwatch. Ya que su principal característica es la gran autonomía que posee, en este caso de nada menos que 25 días, cuando un smartwatch tradicional no ofrece normalmente más de dos días.

Withings Steel HR Sapphire | Foto oficial

No le falta un sensor del ritmo cardiaco, que mide nuestro número de pulsaciones, información que combina con nuestra actividad física, que es capaz de recolectar la ubicación a través del GPS del teléfono con el que se conecta a través de la conectividad bluetooth. También mide nuestra actividad nocturna, calculando nuestras distintas fases de sueño y su duración. Sin duda su aspecto más distintivo, y que a nuestro modo de ver es una de las principales señas de identidad de este reloj, es la pequeña esfera, que integra una pantalla que muestra las notificaciones de diferentes apps instaladas en nuestro teléfono. Por tanto, a pesar de su diseño clásico, de un reloj como otro cualquiera, es capaz de ofrecer funciones inteligentes de la manera más elegante posible. Si eres de esas personas a las que les gusta la tecnología, pero no quieren renunciar al diseño clásico de un reloj de calidad, no cabe duda que estos Whitings son de lo mejor que podemos encontrar actualmente en el mercado, aunque no sean unos relojes baratos.